Otrovale smo se ugljičnim monoksidom. Evo, otpustili su nas iz bolnice. Dobro smo. Krim policija je na očevidu. Ne mogu tvrditi tko je kriv, ali mogu pretpostaviti. Riječ je o plinskim instalacijama koje su servisirane tri dana prije incidenta, točnije u srijedu, rekla nam je potresena Nikolina Ristović (48), koju šira publika pamti po djevojačkom prezimenu Pišek.

Dok smo razgovarali sa šokiranom voditeljicom, kći joj se rasplakala. Nikolina je uzvratila poziv nakon nekoliko minuta te u dahu ispričala što je to bilo u njezinu stanu u noći na nedjelju.

- U stanu je bilo 150 ppm ugljičnog monoksida. Imala sam veće otrovanje od Une jer sam viša od nje, a to se zadržava u višim slojevima. Slučajnost je što smo ostale na životu. Negdje oko dva sata nazvala sam supruga Vidoja, koji je bio u Beogradu. Rekla sam mu da sam malo umorna, da nam je loše, da je Una povratila. On je rekao da zovem Hitnu pomoć. Ja nisam htjela jer sam mislila da nije ništa strašno. Imala sam tahikardiju. Nisam htjela mučiti Unu. Nakon nekoliko trenutaka više se nisam javljala. Vidoje je počeo zvati sve prijatelje. Budio ih je usred noći. Zvali su policiju, došli su ovamo s Hitnom. Mene je odvezla Hitna. Ja u Vinogradsku, a Una u Klaićevu - ispričala je gospođa Ristović.

Vidoje je shvatio da je alarmantno jer sam zvučala previše smireno. Sretna sam što smo žive.

Sekunde su nas dijelile od sra... Odmah je sjeo u auto i krenuo u Zagreb. Sad smo u hotelu. U stan ni ne mogu. Krim policija je na očevidu. Vjerojatno su krivi građevinski radovi, nastavlja Nikolina. Poslala je i apel.

- Želim da ljudi nauče iz mog primjera. Nisam bila svjesna tih nekih stvari. Održavaš plinske instalacije, misliš da je sve u redu. Nepredviđene se okolnosti događaju. Savjetujem svima da svakako ugrade detektor za ugljični monoksid. To bi trebalo biti zakonom propisano. To je krucijalno. Ne znam zašto to nije zakonom propisano. Ja sam sad naručila jedan detektor sebi, ali i za nekoliko mojih prijatelja poučenih mojim iskustvom. Nadam se da smo prošle bez većih posljedica. Ja ću morati još na kontrole - rekla je.