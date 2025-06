Drama za kraj školske godine! Kreće štrajk u srednjim školama usred ispita državne mature

Predstavnici triju sindikata obrazovanja i znanosti upravo su najavili štrajk u srednjim školama na kraju nastavne godine, u tjednu zaključivanja ocjena i tijekom održavanja ispita državne mature.

U osnovnim školama nema štrajka.

Odluku o štrajku donijeli su, tvrde, temeljem rezultata referenduma među sindikalnim članstvom Sindikata Preporod i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

Sve je komentirao i Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

- Ako bude štrajka, legitimno ga je organizirati, no državna matura je nešto drugo. Već sam rekao, to bi bilo kao da vatrogasci otkažu poslušnost svome zapovjedniku. Ovdje se ne radi o spašavanju života, ali se radi o zanimanjima naših budućih maturanata, i vjerujem da nitko neće dopustiti da svome maturantu omogući izlazak na maturu. Ja sve usmjeravam na adresu sindikata koji štrajkaju. To bi bila svjoevrsna ucjena koja ne bi bila dobra. Inače, mišljenja sam da nastavnici rade odličan posao - rekao je Filipović. Dodao je da će se organizirati alternativna rješenja za polaganje ispita ako se neki od maturanata nađu u situaciji da im se u školi ne održi matura zbog štrajka.

Sindikati tvrde da se više od 50 posto prosvjetara izjasnilo se za štrajk, ukupno više od 5000 djelatnika.

Uskoro će se znati više...