VIDEO EKSPLOZIJA KOD PULE Policija uništila bombe u moru, pogledajte što su sve još izvukli

Policija je u velikoj akciji čišćenja podmorja kod pulskog lukobrana iz mora izvukla čak 1.142 komada eksplozivnih sredstava i oko 4.000 komada različitog streljiva, među kojima su bile i dvije američke avionske bombe teške po 250 kilograma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Detonacija bombi | Video: PU istarska

Složena akcija djelatnika Protueksplozijske službe, Zapovjedništva za intervencije i Policijske uprave istarske trajala je od 11. do 20. svibnja, a cilj joj je bio uklanjanje opasnih eksplozivnih naprava pronađenih tijekom obnove pulskog lukobrana. Iako je prvotno bilo predviđeno da će akcija trajati tri tjedna, policijski službenici posao su završili za manje od deset dana.

Foto: PU Istarska

Među pronađenim eksplozivnim sredstvima posebno se izdvajaju dvije američke zrakoplovne bombe od 500 LB, svaka teška oko 250 kilograma, koje nisu imale upaljače za aktivaciju. Iz mora je izvučeno i 11 protupješačkih mina, 92 kilograma TNT-a, 326 različitih upaljača za topničko streljivo te 819 komada različitih topničkih projektila.

Foto: PU Istarska

Dio eksplozivnih sredstava koja nisu bila sigurna za transport policija je uništila kontroliranom eksplozijom na mjestu pronalaska, odnosno u moru. Preostala sredstva bit će uništena narednih dana detonacijom u fugasi na bivšem vojnom poligonu Marlera kod Ližnjana, čim vremenske prilike to dopuste. Za vrijeme uništavanja pristup području bit će ograničen i s kopnene i s morske strane.

Foto: PU Istarska

Iz Policijske uprave istarske zahvalili su građanima na razumijevanju i pridržavanju sigurnosnih mjera te još jednom upozorili da se i dalje povremeno pronalaze zaostala eksplozivna sredstva iz Drugog svjetskog rata, ali i novijeg razdoblja.

Foto: PU Istarska

Građane pozivaju da, ako pronađu sumnjive predmete koji nalikuju na eksplozivne naprave, ništa ne diraju niti pokušavaju sami uklanjati, već da odmah obavijeste policiju. U slučaju pronalaska eksplozivnih sredstava u moru, savjetuju da se zabilježi lokacija i odmah nazove policija na broj 192.