Dramatična noć na moru: Brod ostao bez sidara, 11 ljudi se nasukalo jedrilicom kod Hvara

Na području splitskog akvatorija sinoć su proveli nekoliko koordiniranih akcija traganja i spašavanja zbog jakog nevremena. U svim intervencijama nije bilo stradalih ni ozlijeđenih osoba, a nije zabilježeno ni onečišćenje mora, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Prema podacima Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka), većina izvanrednih događaja bila je nižeg stupnja opasnosti te je uspješno riješena samostalnim angažmanom posada ili uz komercijalnu pomoć.

Unatoč izrazito nepovoljnim vremenskim uvjetima, službenici Lučke kapetanije Split tijekom noći obavili su i hitan medicinski prijevoz pacijenta s otoka Šolte, na zahtjev zdravstvenih djelatnika.

Jedna od intervencija odnosila se na brodicu domaće charter tvrtke koja je u uvali Duboka Vela na Paklenim otocima ostala bez dva sidra nakon što se otrgnula sa sidrišta. Poziv pogibelji zaprimljen je u MRCC-u Rijeka u 22.37 sati, a voditelj brodice prijavio je da se na plovilu nalazi devet osoba, bez ozlijeđenih. Istodobno je prijavio kvar pogonskog sustava, jedan motor otkazao je, dok drugi nije radio ispravno, zbog čega je izrazio bojazan od nasukavanja.

Nakon procjene utvrđeno je da ne postoji neposredna opasnost za posadu i plovilo pa je, u dogovoru s voditeljem i vlasnikom brodice, organizirana komercijalna pomoć. Brodica je potom sa svim članovima posade sigurno usidrena.

Druga akcija pokrenuta je u 23.35 sati nakon dojave očevica koji je preko Županijskog centra 112 prijavio da je u arhipelagu Paklenih otoka uočio crvenu signalnu raketu i jedrilicu nasukanu na stijene u blizini mjesnog kluba. O događaju su odmah obaviješteni Lučka kapetanija Split, Ispostava lučke kapetanije Hvar te Postaja pomorske i aerodromske policije Split.

Ubrzo je uspostavljen kontakt s voditeljem nasukane jedrilice, također u vlasništvu domaće charter tvrtke. Na plovilu se nalazilo 11 osoba, među kojima nije bilo stradalih ni ozlijeđenih, a voditelju su dane upute o postupanju do dolaska spasilačke brodice.

Službenici hvarske ispostave u 00.33 sata evakuirali su svih 11 članova posade te ih prevezli u Hvar, gdje im je osiguran privremeni smještaj.

Uzroke ovih, kao i ostalih pomorskih nesreća i nezgoda koje su se tijekom nevremena dogodile u splitskom akvatoriju, istražit će Lučka kapetanija Split u suradnji s mjesno nadležnim ispostavama.