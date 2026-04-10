DRAMATIČNA SNIMKA Auto je potpuno izgorio u Veloj Luci!

Automobil je planuo na parkiralištu trgovačkog centra u Veloj Luci. Čitatelj koji nam je poslao snimku nije vidio trenutak kad se zapalio, izašao je iz trgovine kad je vidio požar. Uzork zapaljenja još nije poznat.

POGLEDAJE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:17 Vela Luka | Video: 24sata Video

- Taman smo završili kupnju, izašli na parkiralište i imali smo što vidjeti. Plamen je gutao auto. Ne znam što se kasnije događalo, mi smo već otišli kad su stigli vatrogasci - ispričao nam je čitatelj.

Dubrovačka policija nam je za sad samo potvrdila da su dojavu zaprimili.