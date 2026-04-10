BUKTINJA NA KORČULI
DRAMATIČNA SNIMKA Auto je potpuno izgorio u Veloj Luci!
Čitanje članka: < 1 min
Automobil je planuo na parkiralištu trgovačkog centra u Veloj Luci. Čitatelj koji nam je poslao snimku nije vidio trenutak kad se zapalio, izašao je iz trgovine kad je vidio požar. Uzork zapaljenja još nije poznat.
POGLEDAJE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Taman smo završili kupnju, izašli na parkiralište i imali smo što vidjeti. Plamen je gutao auto. Ne znam što se kasnije događalo, mi smo već otišli kad su stigli vatrogasci - ispričao nam je čitatelj.
Dubrovačka policija nam je za sad samo potvrdila da su dojavu zaprimili.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku