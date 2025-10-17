Dramatična snimka iz Turske: Zaštitar u posljednji tren spasio ženu od naleta tramvaja

U turskom gradu Kayseriju odvila se prava drama kada je sigurnosni čuvar u posljednjem trenutku spasio ženu koja je nesvjesno zakoračila na tramvajske tračnice ispred nadolazećeg vozila.Na snimci nadzorne kamere, koju je objavio Kayseri Transportation, vidi se žena s slušalicama u ušima kako prelazi prugu, očito nesvjesna da joj se tramvaj približava velikom brzinom. U trenutku kada je vozilo već bilo nadomak, brzom reakcijom jedan od zaštitara povlači ženu unatrag, spašavajući je od tragedije. Tramvaj je pritom naglo zakočio, a nesreća je izbjegnuta za samo nekoliko sekundi.

Pokretanje videa... 00:51 Zaštitar spasio ženu s puta nadolazećeg tramvaja u Turskoj | Video: 24sata/reuters

Službenici Kayseri Transportation potvrdili su autentičnost snimke te apelirali na sve putnike da budu pažljiviji i izbjegavaju korištenje slušalica prilikom prelaska tračnica.

Nakon incidenta, žena se zahvalila zaštitaru, a snimka spašavanja ubrzo se proširila društvenim mrežama, gdje su korisnici hvalili hrabru i brzu reakciju čuvara.

- Naša je najveća briga sigurnost građana. Molimo sve korisnike da poštuju prometne oznake i budu svjesni svoje okoline - poručili su iz Kayseri Transportationa.