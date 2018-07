Dramatična snimka: Mafijašu pucao u glavu usred bijela dana

Trebalo je to biti klasično mafijaško ubojstvo, no pretvorilo se u dramatičan pokušaj ubojstva, na sreću Salvatorea Zattole. Naime, njega je pokušao ubiti još uvijek nepoznati muškarac i to s čak četiri hitca.

Kao što možete vidjeti i na priloženoj snimci, plan ubojice i njegovog vozača je bio da ga ubiju iz automobila te se odvezu dalje. No, Zattola se snašao i izbjegao ono najgore dok se pokušao sakriti iza automobila. Ubojica je bio uporan pa je izašao iz automobila, došao do pripadnika mafijaške obitelji i pucao mu u glavu.

Najvjerojatnije misleći da je obavio posao, ubojica se vratio u automobil, a Zattola je - preživio. Naime, metak ga je 'tek' okrznuo i uzrokovao 'tek' obilnije krvarenje.

Policijska istraga još uvijek traje, a ubojica zasad nije pronađen.