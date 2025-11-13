Drugi vozači koji su se zatekli na mjestu mislili su da se vozač okreće. Ipak, shvatili su što se događa
DRAMATIČNA SNIMKA Majstore, a ručna?! Auto sam krenuo na cestu. Bus je stao u zadnji čas
Nevjerojatna scena u Kaštelima u srijedu ujutro. Auto je bez vozača skliznuo na cestu i prešao dvije trake! Cijelu situaciju snimio je čitatelj 24sata koji u automobilu ima ugrađenu dash cameru. Na snimci se vidi kako bijeli automobil ide u rikverc ispred autobusa i još jednog automobila u suprotnoj traci. Oba vozača na vrijeme su shvatila što se događa pa su zaustavili vozila.
Srećom, sve je prošlo bez ijedne ogrebotine i udarca.
Zaboravio ručnu
- Gospodin je ušao u pekaru i zaboravio podignuti ručnu, a možda se i pokvarila pa je auto 'skliznuo' na cestu - priča nam čitatelj.
Drugi vozači koji su se zatekli na mjestu mislili su da se vozač okreće. Ipak, shvatili su što se događa i zaustavili se na vrijeme.
- Prvo sam mislio da se čovjek želi okrenuti i onda sam shvatio da u autu nema nikoga. Srećom, nije bilo nikoga od pješaka i nikoga nije udario niti oštetio - kaže čitatelj i dodaje da vrijeme na kameri nije točno.
