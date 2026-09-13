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Dramatična snimka s Brača: Pogledajte koliko se vatra tijekom noći približila Milni

Piše 24sata,
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Dramatična snimka s Brača: Pogledajte koliko se vatra tijekom noći približila Milni
Foto: Facebook
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Timelapse pokazuje vatrenu frontu na obroncima iznad mjesta. Požar je zahvatio oko 3000 hektara, više od 200 ljudi je evakuirano, a vatrogasci su cijelu noć branili Milnu i okolna naselja

Dramatična timelapse snimka nastala tijekom noći pokazuje koliko se veliki požar na Braču približio Milni. Na snimci se vidi vatrena fronta na obroncima iznad mjesta, dok se požar pod utjecajem promjenjivog vjetra tijekom noći približavao naselju, a prema jutru je intenzitet vidljivog plamena počeo slabjeti.

Požar je do subote zahvatio oko 3000 hektara šume, makije i niskog raslinja. Vatrogasci su se borili na više dijelova velikog požarišta, a jedan od glavnih zadataka bio je spriječiti širenje prema Milni i pustinji Blaca. Evakuirano je više od 200 ljudi, dok je jedna osoba medicinski zbrinuta.

Tijekom noći nekoliko objekata bilo je ugroženo, ali su ih vatrogasci uspjeli obraniti. Snage su bile raspoređene prema Milni, a pokušavale su požar potisnuti prema moru.

Na terenu su bila 174 vatrogasca s 53 vozila, uz pomoć protupožarnih zrakoplova. Situaciju je posebno otežavao promjenjiv vjetar koji je neprestano mijenjao smjer širenja vatre.

Dramatično je bilo i kod Ložišća, gdje je, prema riječima načelnika Općine Milna Frane Lozića, naselje od prodora vatre spasio kontrapožar koji su vatrogasci zapalili nakon nagle promjene smjera vjetra.

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