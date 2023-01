DRAMATIČNA SNIMKA Vozim iz Zagreba i auto mi blica. Ide na mene. U krivom smjeru na A3!

Bio je petak, oko ponoći, prilazim naplatnim kućicama Ivanja Reka i izlazim iz Zagreba. Netko me prestiže. Samo 15 sekundi kasnije taj koji me prestigao naglo skreće iz lijeve trake u desnu i završava skoro na livadi. Nikome nije bilo jasno zašto je to učinio. A onda sam vidjela da mi netko blica. Prvo sam mislila iz suprotnog smjera, priča nam čitateljica koja sve ima snimljeno.

Pogledajte video: Manijak vozio krivim smjerom

Onaj auto koji ju je prestigao i koji je završio skoro na livadi zapravo je izbjegavao drugi auto koji je vozio krivim smjerom. Na autocesti.

- Učinilo mi se da mi netko blica iz suprotnog smjera, ali onda sam vidjela da je to auto na našoj strani, ide krivim smjerom. Imao je ZG tablice, nije neki stranac koji je zalutao. I tako vozi on krivim smjerom i blica ljudima. Nevjerojatno - priča čitateljica i dodaje:

- Nije mi jasno kako je uopće ušao u krivi smjer i kako je bio tako pametan da se ne vrati ili ne stane na zaustavnu. Umjesto toga je ugrozio sve nas. Eto, to bi bilo sve od budaletina na cesti - dodala je ogorčena čitateljica.

HAC nam je potvrdio da je bio incident.

- Dobili smo dojavu u 23.34 da netko vozi u krivom smjeru od naplatne postaje Ivanja Reka. Odmah smo pustili signalizaciju i upozorili vozače. Naša ophodnja zaustavila je vozača za nekoliko minuta i nije bilo nesreće - rekli su nam iz HAC-a.

Najčitaniji članci