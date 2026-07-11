BIT ĆE OVO DUGA NOĆ
DRAMATIČNE SCENE Situacija kod Korčule sve je gora: 'Fronta požara duga je 3 kilometara'
Požar na Korčuli i dalje se ne smiruje, a situaciju je za 24sata komentirao i Stjepan Simović, dubrovački vatrogasni županijski zapovjednik nakon sastanka kriznog stožera održanog u Blatu. - Situacija nije dobra. Požarna fronta je duga najmanje tri kilometra, gori gusta borova šuma. Na terenu nas je trenutno 170 - rekao nam je dubrovački vatrogasni županijski zapovjednik Stjepan Simović.Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu