Dramatične snimke borbe s požarom na Šolti: 'Obranili su kuće iz zraka, nevjerojatno je!'

Bio sam u samom požaru i gledao kako zračne snage gase vatru koja je gorjela tik do kuća. Čak su nas zalili nekoliko puta. Nevjerojatno za vidjeti i doživjeti, prepričava nam čitatelj sa Šolte gdje je danas nešto poslije 15 sati izbio veliki požar guste borove šume u Gornjoj Krušici nedaleko Stomorske.

Pokretanje videa... 05:08 Kanaderi na Šolti spašavaju kuće od požara | Video: Čitatelj 24sata

Kako nam je ispričao, svi su ujedinjeni i pomažu koliko mogu. Mladi, ali i ugostitelji.

- Mladost nosi cijevi, pomognu što mogu, a ugostitelji su donijeli vatrogascima pića. Ja sam u Grohotama, ali sam došao vidjeti što se događa i usput snimio sve...Sad je bolja situacija. Jako dobra organizacija. Kanaderi su letjeli ono, metar od borova. Oduševljen sam kako se to sve obranilo, navodno nema puno štete po kućama, eventualno koja nadstrešnica - ispričao nam je oduševljen kako su se svi ujedinili.

Foto: Čitatelj 24sata

Zapovjednik DVD Šolta Josip Burica kazao je za Hinu kako je vatra buknula na teško pristupačnom predjelu Gornje Krušice gdje gori gusta borova šuma, a na terenu su sve otočne snage, 40 vatrogasaca s deset vozila, ali i tri kanadera i air traktor.

- Unatoč burinu koji puše potporu nam daju zračne snage i to kanader, kao i air traktor. Pozvali smo još jedan kanader u pomoć. U jednom trenutku je čak bila ugrožena i jedna kuća, no uspjeli smo je obraniti - kazao je Burica.

Vatrogasci za Dalmatinski portal kažu kako trenutno nema širenja požara ni otvorenog plamena te se radi na sanaciji požarišta. Zračne snage su se povukle oko 18.40 sati i na terenu je trenutno DVD Šolta s 10 vozila i 34 vatrogasca. Njima će oko 21 sat stići u pomoć četiri vozila i 18 vatrogasaca.