DRAMATIČNE SNIMKE Bujice pogodile Grand Canyon, morali su evakuirati desetke ljudi

Deseci ljudi evakuirani su u subotu nakon što je iznenadna bujična poplava pogodila Grand Canyon. Zbog obilnih monsunskih kiša došlo je do naglog porasta vodostaja, što je dovelo do zatvaranja popularnih staza i pokretanja hitne spasilačke akcije u jednom od najpoznatijih nacionalnih parkova na svijetu.

Zid vode poharao kanjon

Incident se dogodio u subotu, 29. kolovoza 2026., oko 14:30 po lokalnom vremenu, kada su snažne monsunske kiše uzrokovale nagli i silovit porast razine vode u kanjonu Bright Angel. Dramatične snimke prikazuju zid blatnjave vode čokoladno-smeđe boje kako se silovito valja dnom kanjona, uništavajući pješačke koridore te noseći sa sobom krš, debla i vegetaciju.

Timovi za potragu i spašavanje Službe Nacionalnog parka (NPS) odmah su pokrenuli zračnu akciju. U priopćenju objavljenom na društvenim mrežama, agencija je potvrdila da je helikopterima sigurno evakuirano više od pedeset osoba s područja povijesnog kampa Phantom Ranch. Srećom, nije bilo izvješća o ozlijeđenima. Zbog nastale situacije, uprava parka zatvorila je Phantom Ranch i cijelu stazu North Kaibab do daljnjega. Tvrtka Xanterra, koja upravlja smještajem u parku, kontaktira goste čije su rezervacije pogođene. Vlasti parka izdale su upozorenje u kojem su pozvale sve posjetitelje da "ne pokušavaju pristupiti zatvorenim područjima".

Događaj koji podsjeća na smrtonosnu poplavu iz 2024.

Ovaj incident događa se manje od dvije godine nakon tragičnih događaja iz kolovoza 2024., kada je smrtonosna bujična poplava pogodila potok Havasu, iznimno popularno turističko odredište smješteno na zemljištu plemena Havasupai unutar Grand Canyona. Ta poplava, koja se dogodila 22. kolovoza 2024., odnijela je jedan život i dovela do hitne evakuacije više od sto planinara i članova plemena.

Žrtva je identificirana kao 33-godišnja Chenoa Nickerson iz Arizone. Njezin slučaj ostaje bolan podsjetnik na nepredvidivu i razornu snagu prirode u ovoj regiji, posebice tijekom sezone monsuna. Događaji poput ovoga naglašavaju stalnu opasnost koja prijeti posjetiteljima i stanovnicima u uskim i nepristupačnim kanjonima.

Oporavak nakon tragedije

Nakon poplave 2024. godine, plemensko vijeće Havasupaija privremeno je zatvorilo pristup svojim poznatim slapovima i kampovima kako bi procijenilo štetu i započelo s obnovom uništene infrastrukture, uključujući ključne staze i mostove. Područje je ponovno otvoreno za turiste u listopadu iste godine. U svibnju 2026. Federalna agencija za upravljanje u hitnim situacijama (FEMA) dodijelila je plemenu Havasupai više od 500.000 dolara za pomoć u sanaciji štete na plemenskim parkovima, javnim komunalnim uslugama i drugim objektima, što svjedoči o dugoročnim posljedicama ovakvih prirodnih katastrofa.

Monsuni i klimatske promjene kao okidači

Bujične poplave česta su pojava u Grand Canyonu i na jugozapadu Sjedinjenih Američkih Država, osobito tijekom sezone monsuna koja traje od srpnja do rujna. Suho i rijetkom vegetacijom prekriveno tlo ima vrlo mali kapacitet upijanja vode, što dovodi do brzog otjecanja oborina. Ta se voda u vrlo kratkom roku skuplja u uskim kanjonima i na strmim terenima, pretvarajući suha korita u razorne bujice u samo nekoliko minuta. Zbog udaljenosti i nepristupačnosti mnogih dijelova kanjona, pravovremeno izdavanje upozorenja i evakuacija predstavljaju ogroman logistički izazov.

Prema izvješću Službe Nacionalnog parka o klimatskim promjenama u Grand Canyonu, objavljenom u ožujku 2024., regija se značajno zagrijava od 1895. godine, s najbržim promjenama zabilježenim u posljednjih 50 godina. Očekuje se da će takvi trendovi dovesti do sušnijeg tla, smanjenog snježnog pokrivača i češćih šumskih požara, što sve zajedno povećava rizik od bujičnih poplava.

*uz korištenje AI-ja