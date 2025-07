Dramatične snimke iz Kutine: 'Tuča nam je opet sve uništila'

Tuča velićine graška pogodila je dijelove Hrvatske. Naš čitatelj snimio je veliko nevrijeme koje je pogodilo Kutinu. Kako nam je objasnio, led je već nekoliko puta uništio vrt građana ovaj mjesec.

- Led već drugi, treći put u zadnjih mjesec dana uredno uništava voće i povrće - kazao je čitatelj.

Tuča je pogodila i dijelove Zagorja, piše Zagorje.com. Osim Začretja, tuče je bilo i u dijelovima Zaboka.

DHMZ je kazao da se u čevrtak očekuje u većini krajeva djelomice sunčano, dok će na Jadranu prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Ipak, stabilnost neće biti posvuda zajamčena. Mjestimična kiša moguća je, osobito sredinom dana na istoku zemlje, a uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Ponegdje izraženiji u središnjoj i dijelu istočne Hrvatske, a mogući su i na jugu.

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, dok će u Dalmaciji prevladavati sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se većinom između 22 i 26 °C, dok će se uz obalu Jadrana živa u termometru penjati od 28 do 32 °C.