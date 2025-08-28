Akcija 'Senia': Pogledajte kako su upali dilerima u više gradova u Hrvatskoj. Uhitili devet ljudi

Uskok je pokrenuo istragu protiv osmero hrvatskih državljana i jednog državljanina Češke zbog sumnje da su kao dio tzv. Balkanskog kartela krijumčarili i prodavali kokain na području Hrvatske i Češke. Prema sumnjama istražitelja, skupina je u razdoblju od ožujka 2024. do kolovoza 2025. neovlašteno raspolagala s najmanje 30 kilograma kokaina, ostvarivši pritom više od 850 tisuća eura nezakonite zarade. Jučer je uhićeno devet osoba, a tijekom pretraga na 18 lokacija u Hrvatskoj i Češkoj pronađene su veće količine raznih droga, oružje, novac, luksuzna roba i vozila. Istragu, kodnog naziva „SENIA“, vodila je zagrebačka policija uz potporu Europola, DEA-e i češke policije te u suradnji s nizom europskih i južnoameričkih država. Osumnjičenici su koristili šifrirane mobitele, skrivali drogu u posebno unajmljenim garažama, a novac od preprodaje pohranjivali u sefovima ugostiteljskih objekata. Uskok predlaže određivanje istražnog zatvora za sve okrivljene.

Priopćenja Uskoka i policije prenosimo u nastavku

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv sedmero hrvatskih državljana (1988., 1964., 1986., 1986., 1987., 1991., 1993.) i jednog češkog državljanina (1958.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja i neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

Osnovano se sumnja da je I. okr. u razdoblju od najkasnije početka ožujka 2024. do 27. kolovoza 2025., na području Republike Hrvatske i Republike Češke, povezao u zajedničko djelovanje II. do VIII. okr. i druge zasada nepoznate osobe s točno određenim ulogama i zaduženjima u okviru zločinačkog udruženja uspostavljenog s ciljem pribavljanja znatne nepripadne materijalne dobiti kontinuiranom neovlaštenom nabavom, uvozom, prijenosom te prodajom kokaina.

Radi realizacije tog plana, I. okr. je dogovarao i financirao nabavu kokaina od zasada nepoznate osobe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata te drugih dobavljača, kao i prijevoz istoga u Republiku Hrvatsku, gdje je kokain pohranjivao i skrivao u, za te svrhe, posebno unajmljenim garažama radi daljnje neovlaštene prodaje kupcima i drugim preprodavačima droge.

U tu svrhu I. okr. je zadužio IV. okr. za pronalazak pogodnih lokacija, a VII. okr. za dogovaranje i podmirenje troškova najma garažnih prostora u kojima su zatim dopremljeni kokain skrivali te pripremali za daljnju neovlaštenu isporuku i prodaju u Republici Hrvatskoj kupcima i preprodavačima posredstvom tzv. "kurira" pri čemu je I. okr. zadužio IV. okr. i VII. okr. i za prikupljanje novca ostvarenog prodajom kokaina, radi čega je IV. okr. angažirao V. i VIII. okr. te druge zasad neutvrđene osobe koje su kokain isporučivale kupcima i preprodavačima te od njih preuzimale novac. Tako pribavljeni novac su zatim V. i VIII. okr. izravno, ili posredstvom IV. okr., predavali I okr., dok je VI. okr., po uputama I. okr., bio zadužen za sigurnu pohranu novca pribavljenog prodajom kokaina za što je koristio sefove u raznim ugostiteljskim objektima.

Za potrebe dogovora i koordinacije u krijumčarenju kokaina, I. okr. je organizirao i financirao nabavu tzv. “kripitiranih” mobitela kojima su se u komunikaciji služili članovi navedene kriminalne skupine, a u slučaju uhićenja pojedinih članova ove grupacije, organizirao je te financirao plaćanje troškova njihove obrane.

Nadalje je I. okr., u dogovoru s II. okr., organizirao i prijevoz kokaina iz Republike Hrvatske u Republiku Češku radi daljnje neovlaštene prodaje drugim preprodavačima na području te države na način da je II. okr., kao osoba zadužena za daljnju distribuciju kokaina u Republiku Češku, za organizaciju prijevoza angažirao III. okr., a ovaj još jednog vozača, dok je VII. okr. bila zadužena za organizacije putovanja I. okr. radi njegovih daljnjih dogovora krijumčarenja droge, prijevoz I. okr. do zračnih luka, kao i za skriveni prijevoz I. okr. na području Grada Zagrebu u svrhu prikrivanja pravaca njegovog kretanja i izbjegavanja njegovog mogućeg uočavanja od strane policijskih službenika.

Na opisani način okrivljenici su neovlaštenom nabavom, skladištenjem i prodajom raspolagali s najmanje 30,395 kilograma kokaina i time ostvarili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 851.060,00 eura, koju su međusobno dijelili sukladno svojim ulogama.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.

Priopćenje policije

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga Policijske uprave zagrebačke, u suradnji s policijskim službenicima Službe kriminaliteta droga PNUSKOK-a i Službe posebnih kriminalističkih poslova Uprave kriminalističke policije MUP-a te u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli su međunarodno kriminalističko istraživanje kodnog naziva „SENIA“ uz aktivnu potporu EUROPOLA, Ureda DEA-e u Zagrebu te Nacionalne agencije za borbu protiv droga češke policije.

Kriminalističkim istraživanjem bilo je obuhvaćeno 10 osoba, državljana Republike Hrvatske i Češke Republike, pripadnika kriminalne ćelije tzv. Balkanskog kartela, zbog sumnje da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja i neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Primarna kriminalna djelatnost ove skupine bila je organizacija nabave i krijumčarenja značajnih količina kokaina iz država Latinske Amerike te daljnja distribucija na području Republike Hrvatske, Češke Republike i drugih europskih država.

Tijekom jučerašnjeg dana na području Republike Hrvatske uhićeno je devet hrvatskih državljana, članova navedene kriminalne ćelije.



Provedene su pretrage stanova, garaža i vozila na 16 lokacija u Republici Hrvatskoj, na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske, kao i na dvije lokacije u Češkoj Republici.



Tijekom pretraga pronađeno je i privremeno oduzeto ukupno:



» 208.739,7 grama konoplje tipa droga

» 7.336,00 grama droge amfetamin,

» 7220 komada tableta droge ecstasy,

» 7.334,2 grama droge kokain

» 4.352,0 grama droge smole konoplje tipa droga,

» 1.034,4 grama droge MDMA,

» jedan revolver marke „TAURUS BRASIL“, kalibra 38 spec,

» jedan pištolj marke „GRAND POWER“, model „G9A“,

» 115 komada pištoljskog streljiva raznovrsnog kalibra,

» 27 mobilnih uređaja i 4 prijenosna računala

» 10 digitalnih vaga za precizno mjerenje težine

» dva uređaja za vakumiranje droge i brojač novca

» dva ručna sata ''Rolex'' i 26 komada skupocjenih torbica poznatih brandova

» osobni automobil marke ''Mercedes'' A klasa

» osobni automobil marke ''BMW'', model X 5 te

» oko 33.000 eura za koji se sumnja da potječe od neovlaštene prodaje droge

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja policijski službenici protiv osam osoba, zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz članka 328. st. 1. i 2. te članka 329. st. 1. t. 4. Kaznenog zakona, u vezi s člankom 190. st. 2. Kaznenog zakona, podnijeli su kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, dok su zbog počinjenog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. st. 2. Kaznenog zakona protiv dvije osobe podnijeli kaznenu prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Svi osumnjičeni predani su pritvorskom nadzorniku.



Naime, tijekom kriminalističkog istraživanja prikupljeni su dokazi da je navedeno zločinačko udruženje raspolagalo s najmanje 30.395,00 grama kokaina, dok je pretragama pronađeno dodatnih 7.334,2 grama kokaina, 7.336,00 grama amfetamina, 7220 komada tableta ecstasy, 4.352,00 grama smole konoplje tipa droga i 1034,4 grama droge MDMA tržišne vrijednosti od najmanje 1.172.608 eura.



Ovo složeno višemjesečno kriminalističko istraživanje inicirala je hrvatska policija koja je i bila njegov nositelj, ostvarivši partnersku suradnju s redarstvenim vlastima Savezne Republike Njemačke, Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Španjolske, Republike Austrije, Republike Paragvaja, Republike Paname, Republike Kolumbije, Savezne Republike Brazil, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Republike Srbije te Republike Bosne i Hercegovine, uz stalnu potporu EUROPOLA i DEA-e.

