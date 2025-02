Dramatični obrat na suđenju Pečaveru za ubojstvo! Krunski svjedok: 'Ne sjećam se ničega'

Na Mariju Pečaveru (75), navodnom "mozgu" naručenog ubojstva Ljube Novaka, bogatog povratnika iz Švedske koji je 1995. likvidiran hicima iz sačmarice na šetnici između Crikvenice i Selca, svjedočio je jedan od ključnih svjedoka Krešimir Luketić (58). On je već odležao zatvorsku kaznu od 15 godina, kada je osuđen kao pomagač/posrednik u ubojstvu, a u prijašnjim iskazima je u dva navrata potvrdio kako se iza ubojstva krije upravo Pečaver - prvi put na samom kraju prvog suđenja na kojem je i sam osuđen, a drugi kada se Pečaveru sudilo u odsutnosti nakon bijega iz Europe.

Luketić je inače, na početku velike istrage prije 20 godina, spominjao ulogu Pečavera u ubojstvu i to dok nije imao odvjetnika. Kad ga je dobio, onda je naglo zašutio. Tek posljednjeg dana suđenja je pred sutkinjom priznao sve. Međutim, sada ističe kako se više ničega ne sjeća.

- Ne sjećam se ničeg vezanog za ubojstvo - kazao je na početku iskaza u petak, a kada ga je sutkinja upozorila da je već u dva navrata nastupio kao svjedok te da je i sam osuđen u istom slučaju, Luketić je kazao kako se sjeća da je dolazio na sud, no što je govorio, kaže, nema pojma.

- Čitao sam svoje prijašnje iskaze i presudu kojom sam oglašen krivim, ali to mi je sve danas kao da se radi o nekom drugom - izjavio je potvrdivši da je s Pečaverovom kčeri Anom svojedobno bio u vezi kao i da je upoznao njenog oca, ali ne sjeća se kad ni gdje.

Upitan da li je Damiru Peraszu, koji je pucao u pokojnog Novaka prodao VW 'bubu', kojom je isti pobjegao s mjesta zločina, kazao je pak kako je u presudi pročitao da jest, no da se sad ne sjeća ni da je 'bubu' imao.

Čitali ranije iskaze

Zamjenica Županijskog državnog odvjetništva tada mu je krenula postavljati pitanja, no na svako je odgovarao kako se ničeg ne sjeća, nakon čega je tužiteljstvo predložilo čitanje njegovih ranijih iskaza, što je sutkinja i učinila.

Iz njegovih izjava u iskazima iz 2009. i 2007. godine doznaje se kako je Luketićeva tadašnja djevojka Ana znala da je on bio u ratu te ga ispitivala je li ikad ikog ubio te bi li tad nekog ubio za novac. Pričala mu je kako je zabrinuta za oca Marija govoreći mu da ga neki ljudi proganjaju, traže i prijete mu te da je imao dojam da je tada uistinu bila u strahu za njegov život jer se, pričajući mu navedeno, sva tresla.

Rekla mu je kako sumnja da iza svega stoji Ljubo Novak, koji sumnja da su njegova žena Snježana i njen otac ljubavnici i kako njegova mlađa kćer nije njegova već Pečaverova. Kada ju je pitao da li je to istina, zanijekala je i rekla kako njen otac njima samo pomaže pri radovima.

Rijeka: Početak ponovljenog suđenja Mariju Pečaveru za ubojstvo Ljubomira Novaka | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U više navrata molila ga je da joj pomogne spasiti oca i naglašavala da novac nije problem, što ga je iznenadilo i on ju je odbio. Nekoliko dana kasnije sreo je svog školskog kolegu Damira Perasza, koji je tad bio Anin susjed i sve mu to ispričao. Par dana kasnije Ana ga je opet upitala da li bi nekog ubio za novac, a on joj je odgovorio da pusti njega s tom pričom i da "ima ludog Damira".

Par dana kasnije Ana mu je predala obljepljenu kuvertu i rekla da ju preda Peraszu. Pretpostavljao je što se u njoj nalazi i tri dana se premišljao da li da je preda, no u konačnici je ipak to učinio jer mu je, rekao je, Ana bila djevojka u koju je bio ludo zaljubljen. Izjavio je tada i kako je jednog dana došao po nju pred kuću, a kako se ona nije pojavljivala. Pokucao je na vrata koja mu je otvorio njezin otac, koji je rekao je da se Ana kupa. Pozvao ga je u kuću, a nakon toga i u kombi pod krinkom da mu ima nešto pokzati. Dvojac se tad odvezao do mjesta za koje se kasnije pokazalo da je bilo mjesto ubojstva i Pečaver mu je tada rekao da bi to bilo najbolje mjesto za zločin i da to kaže Damiru. On mu je odgovorio da sve što ima za reći Damiru kaže sam i o tome više nisu pričali.

Imao je utisak da Pečaver misli kako on zna puno više nego što je, tvrdi, znao. Kada je kasnije sreo Damira u gradu, Luketić, koji je tad radio u Ministarstvu obrane, rekao mu je da pusti sve to, ali mu je ovaj odgovorio da je već potrošio dobiveni novac. Luketić mu je na to kazao da nema veze i ponovio da odustane, ali ubojica nije ništa odgovrio i otišao.

Rekla mu: Pusti, to je sada sve gotovo

Dan nakon ubojstva, stoji dalje u prijašnjem iskazu, nalazio se u kafiću kada je čuo da je neki Novak umro, no tvrdi kako on to ništa nije povezao. Nakon par dana saznao je da je Damir imao prometnu nesreću te rekao Ani kako mu ide u bolnicu u posjetu. Ona mu je tada dala drugu obljepljenu kovertu, za koju, tvrdio je, nije znao što je u njoj. Sve mu je to bilo sumnjivo jer se tada već pričalo da postoji sumnja na ubojstvo, a kada je pitao Anu o svemu, ona mu je rekla - "pusti, to je sada sve gotovo". Kako ga je sve to kopkalo isto pitanje postavio joj je u još par navrata, no ona nije davala konkretne odgovore već je uvijek okretala temu. Nakon ubojstva samo je par puta rekla kako je njen otac sada siguran.

Par se nakon dvije godine veze zbog svega, tvrdio je, udaljio i razišao u prijateljskim odnosima i nije mu bilo poznato kada je ona napustila Hrvatsku.

U prijašnjem iskazu izjavio je i kako je on zbog navedenog osuđen iako nikad nikog na ništa nije poticao niti vukao za rukav. Također, kazao je tad, stekao je dojam da Pečaver stoji iza svega jer je osoba koja manipulira ljudima pa je tako izmanipulirao i vlastitu kći. Od Pečaverove supruge kasnije je saznao i kako otac u djetinjstvu nikad nije brinuo za Anu već se sjetio nje je već bila djevojka.

Nakon čitanja iskaza sutkinja ga je upitala kako to da se danas ne sjeća ničega, Luketić se osvrnuo na tri korone koje je odležao.

- Ja sam to potisnuo iz sjećanja. Imao sam tri korone, izgubio roditelje, fali mi fokus da se uopće nađem u toj priči. Danas sve to čitam kao knjigu, ali se ne nalazim u njoj. Nakon korone počeo sam gubiti pamčenje i stvari i sama doktorica mi je rekla da se vratim na pregled ako se to bude pogoršavalo. Neznam, mislim, ako sam to izjavio - zaključio je Luketić i zastao s upitnim izrazom lica.

Na upit sutkinje je li itko na njega pokušao vršiti pritisak u vezi davanja iskaza odgovorio je jasno: "Ne".

Perasza je nakon zločina sreo u zatvoru u Lepoglavi i od njega jednom dobio razglednicu za Novu godinu, na koju mu je odgovorio, no nikada poslije nisu pričali o navedenom niti bili u odnosima ispunjenim ni ljubavi ni mržnjom.

Na suđenju je svjedočio i Novakov dugogodišnji prijatelj koji je kobnog dana s njim trebao ići u Italiju po kadu za kupaonu. Nazvao ga je na dan ubojstva kada se javio netko od djece i rekao da su mama i tata u gradu. Posljednji od više poziva bio je oko ponoći, ali bez odgovora. Zabrinut, ranom zorom krenuo je do Novaka i ispred kuće zatekao njegovog tasta koji mu je rekao da je Ljubo "umro od srca".

Foto: vecernji

- Razumio sam da ću ja morati organizirati sprovod budući da Snježana nije bila u dobrim odnosima s Ljubinom braćom. Otišao sam u Novi kod njegovog brata i na putu sreo čovjeka koji vozi pogrebna kola. Reako sam mu da trebamo organizirat sprovod za Ljubu koji je umro od srca, a on povikao - kakvog srca, pa on ima ovoliku rupu na leđima! Znao je to jer mislim da je on tijelo vozio na obdukciju. Navečer sam otišao dati sućut Snježani koja je bila na katu kuće u sobi s Pečaverom - kazao je svjedok.

Pečaverov odvjetnik Veljko Miljević na ovaj iskaz naveo je primjedbu ističući da svjedok nigdje u prijašenjm iskazu nije spomenuo da je navedni par bio zajedno u sobi niti se to navodi u presudi. Pečaver je također naveo kako je to laž i da on tada nije bio u sobi. Na upit sutkinje svjedok je potvrdio da govori istinu.

Svjedok je svog prijatelja Novaka opisao kao radišnog čovjeka koji je volio djecu i sve sam radio za svoju obitelj kojoj je kupio dvije kuće. Noć ubojstva opisao je kao noć užasnog nevremena u kojem "čovjek ni tuđeg psa nebi pustio iz kuće".

Kazao je i kako mu je Snježanina sestra Sofia nakon ubojstva rekla kako se Ljubo bavio drogom i da svi znaju kakav je bio te od njega tražila da joj nađe dobrog odvjetnika.

- Ja nisam nikad čuo ništa o toj drogi, a drugi dan rekla mi je da su se za odvjetnika snašli, iako nisam pitao što im on treba - kazao je pokojnikov prijatelj kojemu se isti mjesec dana prije ubojstva Novak žalio da je dobijao anonimna prijeteća pisma i da mu se događaju čudne stvari, ali nije navodio koje.

Jedan od najintrigantnijih zločina

Pečaver, koji je po međunarodnoj tjeralici nakon 28 godina u svibnju 2023. uhićen na panamskom aerodromu, budući da je godinama bio u bijegu od hrvatskog pravosuđa, mirno je slušao iskaze svjedoka, nakon čega je vraćen u istražni zatvor u kojem se nalazi od izručenja Hrvatskoj.

Podsjetimo, riječ je o jednom od najintrigantnijih hrvatskih zločina s nizom čudnih okolnosti i propusta u istrazi koji ni nakon tri desetljeća nije u potpunosti rasvijetljen.

Naime, sudski procesi otkrili su da je Ljubina supruga Snježana bila Pečaverova ljubavnica, a preko Luketića je našla plaćenog ubojicu Perasza. Da je organizator ubojstva upravo Pečaver te da je u pripremi zločina sudjelovala i njegova kći Ana, saznalo se tek zadnjeg dana tog prvog suđenja kada je progovorio optuženi Luketić, otkrivši da su ga u sve uvukli upravo Pečaveri, tj. njegova tadašnja djevojka Ana, na nagovor svog oca. Njezina uloga bila je da preko Luketića pošalje Peraszu kuvertu s 1500 DEM, s kojima je on kupio sačmaricu, točnije skraćenu dvoscjevku. Preko nje također je dobio i ostatak nagrade za ubojstvo od najmanje 9000 švedskih kruna i 2000 DEM.

Pokojni Novak ubijen je u hladnoj noći 27. prosinca '95. nakon što ga je supruga nagovorila na đoging tijekom kojeg se udaljila i otrčala ispred njega, a Perasz mu tad sačmaricom pucao u leđa. Dvojac tad tijelo pokojnika baca na stijene. Snježana kreće zvati pomoć, a ubojica se VW 'bubom' odvozi u smjeru Rijeke pri čemu kod Kraljevice ima prometnu nesreću, napušta auto i bježi u šumu. Snježana policiji pak govori kako joj je suprug preminuo uslijed infarkta, a budući da je noć bila hladna, iznimno vjetrovita i tamna, policija je uzima za riječ. Da je u pitanju ubojstvo saznaje se tek dan kasnije nakon obdukcije koja otkriva kobnu ranu na leđima. Sedam godina slučaj stoji nerazriješen dok se u istragu ne ubacuje doušnik. Za to vrijeme ljubavnici uživaju u lagodnom životu s novcem bogatog pokojnika, putuju, krstare te se, između ostalog zanimaju za kupnju hotela Jadran u Selcima. U konačnici, trojac se ponovo sastaje na optuženičkoj klupi, a Pečaver i njegova kčer, koji su zbog nedostatka dokaza pušteni da se brane sa slobode, daju petama vjetra i odlaze put Amerike, gdje se, navodno, i dalje nalazi Ana Pečaver, i danas nedostupna hrvatskom pravosuđu.