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PUCNJAVA U DONJEM DRAGONOŽCU

DRAMATIČNI PRIZORI OPSADE 'Slučajno sam uletio ispred te kuće, vikali su da se sklonim'

S posla sam se vraćao oko 14 sati i vidio da je zatvorena ulica u koju trebam ući. Policija mi je rekla da moram zaobići, međutim ušao sam u drugu ulicu, tamo je isto bilo zatvoreno i uletio sam direkt ispred kuće koju je policija opkolila. Mahali su mi i vikali da se što prije sklonim, pokušavali su doći do čovjeka unutra, ispričao nam je čitatelj koji je u utorak u popodnevnim satima u Donjem Dragonožcu kraj Zagreba svjedočio pravoj drami.
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DRAMATIČNI PRIZORI OPSADE 'Slučajno sam uletio ispred te kuće, vikali su da se sklonim'
Kako nam je rekao čitatelj, čitava ulica bila je puna naoružanih specijalaca, a sve snage bile su usmjerene prema jednoj kući. Kasnije su se, ističe, čuli i pucnjevi. | Foto: Čitatelj 24sata
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Kako nam je rekao čitatelj, čitava ulica bila je puna naoružanih specijalaca, a sve snage bile su usmjerene prema jednoj kući. Kasnije su se, ističe, čuli i pucnjevi. | Foto: Čitatelj 24sata
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