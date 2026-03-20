DRAMATIČNI VIDEO Rusi tvrde: Izrael je napao rusku TV ekipu! Izraelci: Ne bismo mi to nikad

Momci, dobro smo. Ispostavilo se da možete čuti raketu dok leti prema vama, rekao je snimatelj ruske državne televizije. Rusija je optužila Izrael za namjeran napad na ruske novinare u Libanonu! Novinarska ekipa ruske državne televizije RT izvještavala je iz Libanona i u tom trenutku blizu njih pala je izraelska raketa. Ranjeni su reporter i snimatelj, a društvenim mrežama proširila se snimka.

Imali su natpis 'press', nosili su samo kamere i mikrofone. Sve okolnosti upućuju na to da je Izrael namjerno napao novinarsku ekipu, rekla je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

Izraelska vojska odgovorila je da je novinarska ekipa radila na području na kojem je bila naredba za evakuaciju.

- Nikad nismo i nećemo namjerno gađati novinare - odgovorili su Izraelci.