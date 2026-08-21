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DRAMATIČNO Audio snimke u noći požara: 'Žena je s djetetom u autu, opečeni su . Pomozite!'

Piše 24sata,
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DRAMATIČNO Audio snimke u noći požara: 'Žena je s djetetom u autu, opečeni su . Pomozite!'
Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
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Te noći izgorjelo je više od 100 automobila, 28 kuća, četrdesetak brodova... Nažalost, na požarištu je dan kasnije pronađeno tijelo djevojke iz Bosne i Hercegovine

Hitna ne može proći do žene koja je u autu s djetetom. Imaju opekline!, čuje se na dramatičnoj audio snimci u noći jednog od najgorih požara koji su pogodili Hrvatsku. 

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Pozivi hitnim službama za vrijeme požara u Omišu VIDEO
Pozivi hitnim službama za vrijeme požara u Omišu | Video: 24sata

Te noći izgorjelo je više od 100 automobila, 28 kuća, četrdesetak brodova... Nažalost, na požarištu je dan kasnije pronađeno tijelo djevojke iz Bosne i Hercegovine. 

- Halo, vatrogasci? Gori 15 auta! Tu je i rezervoar nafte od 20 tisuća litara. Čovjek je okružen vatrom, ne može van - čuje se na audio snimkama.

Pokretanje videa...

Pozivi hitnim službama za vrijeme požara u Omišu VIDEO
Pozivi hitnim službama za vrijeme požara u Omišu | Video: 24sata

Više o noći užasa i ljudima koji su spašavali živote i bježali od vatrene stihije čitajte u novom broju Expressa koji je od danas na kioscima!

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Komentari 4
Burna rasprava zbog otpada u Lici. Raspudić: Ne znate što je hitnost. Tko će odgovarati?
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Burna rasprava zbog otpada u Lici. Raspudić: Ne znate što je hitnost. Tko će odgovarati?

Hrvatski sabor počeo je dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je predsjednik Sabora sazvao na zahtjev predsjednika RH Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Like i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Sjednica će trajati minimalno 14 sati.
Milanović ima opciju lupati direktno na Plenkovićeva vrata
TOMISLAV KLAUŠKI

Milanović ima opciju lupati direktno na Plenkovićeva vrata

Članak 102. Ustava omogućava predsjedniku da premijeru predloži sazivanje sjednice Vlade na kojoj će i predsjednik sudjelovati. Bio bi to direktan pritisak na Vladu, umjesto da lijepi zahtjeve na vrata Sabora.
Snimka iz Gospića: Ovako lički župan i HDZ-ovac tulumari noć uoči sjednice o opasnom otpadu
VIDEO

Snimka iz Gospića: Ovako lički župan i HDZ-ovac tulumari noć uoči sjednice o opasnom otpadu

HDZ-ov župan ličko-senjski Ernest Petry snimljen je u provodu u jednom gospićkom pubu, dan uoči izvanredne sjednice o otpadu u Lici. Ljubio je tamnokosu djevojku. Za 24sata je rekao da je to bio poljubac za rođendan i da se nije dugo zadržao. Dok cijela država danima traži rješenje da se makne toksični otpad iz Like, župan Petry imao je druge prioritete. Čak i iz njegove stranke neslužbeno kažu da je sad stvarno pretjerao i da ovo nije primjereno trenutku

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