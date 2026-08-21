DRAMATIČNO Audio snimke u noći požara: 'Žena je s djetetom u autu, opečeni su . Pomozite!'

Hitna ne može proći do žene koja je u autu s djetetom. Imaju opekline!, čuje se na dramatičnoj audio snimci u noći jednog od najgorih požara koji su pogodili Hrvatsku.

Pokretanje videa... VIDEO Pozivi hitnim službama za vrijeme požara u Omišu | Video: 24sata

Te noći izgorjelo je više od 100 automobila, 28 kuća, četrdesetak brodova... Nažalost, na požarištu je dan kasnije pronađeno tijelo djevojke iz Bosne i Hercegovine.

- Halo, vatrogasci? Gori 15 auta! Tu je i rezervoar nafte od 20 tisuća litara. Čovjek je okružen vatrom, ne može van - čuje se na audio snimkama.

Pokretanje videa... VIDEO Pozivi hitnim službama za vrijeme požara u Omišu | Video: 24sata

Više o noći užasa i ljudima koji su spašavali živote i bježali od vatrene stihije čitajte u novom broju Expressa koji je od danas na kioscima!