Obavijesti

News

Komentari 0
SUŠA I JAKA KIŠA

Dramatično pala proizvodnja čaja u Indiji zbog nametnika

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Dramatično pala proizvodnja čaja u Indiji zbog nametnika
3
Foto: SAHIBA CHAWDHARY/REUTERS

U 2024. godini indijska proizvodnja čaja bila je pala za 7,8 posto, na 1.284,78 milijuna kilograma, zbog toplinskih valova i poplava u Assamu

Indijska proizvodnja čaja potonula je u listopadu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u saveznoj državi Assam, objavio je u petak državni odbor za čaj. Indija je u listopadu proizvela 161,93 milijuna kilograma čaja, za 21,3 posto manje nego u istom prošlogodišnjem mjesecu, navodi odbor. 

Proizvodnja u Assamu smanjena je za 20,7 postom, na 90,98 milijuna kilograma.

Savezna država Assam proizvodi više od polovine indijskog čaja, ali plantaže su ove jeseni stradale zbog suše isprekidane rijetkim, ali jakim pljuskovima koji su pogodovali širenju nametnika.

Indija zauzima drugo mjesto na svjetskoj ljestvici proizvođača čaja, iza Kine. Crni čaj obrađen metodom 'frkanja' (CTC) uglavnom izvoze u Egipat i u Ujedinjeno Kraljevstvo, a onaj iz tradicionalne obrade u Irak, Iran i Rusiju. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
UŽAS

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu
Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci
TRAGAJU ZA JOSIPOM ORŠUŠEM

Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci

Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192
FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!
TRAGEDIJA U MEĐIMURJU

FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!

U pucnjavi koja se dogodila sinoć u Murskom Središću, Ulici Sitnice, jedna žena je ubijena, dok je druga teško ozlijeđena i u bolnici se bori za život. Policija traga za muškarcem (40). Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je upucao svoju nevjenčanu suprugu, a onda i njenu sestru.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025