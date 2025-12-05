Dramatično pala proizvodnja čaja u Indiji zbog nametnika

Indijska proizvodnja čaja potonula je u listopadu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u saveznoj državi Assam, objavio je u petak državni odbor za čaj. Indija je u listopadu proizvela 161,93 milijuna kilograma čaja, za 21,3 posto manje nego u istom prošlogodišnjem mjesecu, navodi odbor.

Proizvodnja u Assamu smanjena je za 20,7 postom, na 90,98 milijuna kilograma.

Savezna država Assam proizvodi više od polovine indijskog čaja, ali plantaže su ove jeseni stradale zbog suše isprekidane rijetkim, ali jakim pljuskovima koji su pogodovali širenju nametnika.

Indija zauzima drugo mjesto na svjetskoj ljestvici proizvođača čaja, iza Kine. Crni čaj obrađen metodom 'frkanja' (CTC) uglavnom izvoze u Egipat i u Ujedinjeno Kraljevstvo, a onaj iz tradicionalne obrade u Irak, Iran i Rusiju.