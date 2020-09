Dretar poručio Bačiću: Znamo da je igranje u magli popularno kod vas i vaših prijatelja

I dok oporba proziva vladajuće da želi izmjenama Zakona o koncesiji želi razvlastiti Sabor, Branko Bačić (HDZ) to odbacio te poručio oporbi da pročitaju zakon i vide koliko su promašili

<p>Saborski zastupnici raspravljaju o Zakonu o koncesijama. Na početku oporba je tražila stanku, a Most i Domovinski pokret traže da se prijedlog povuče iz procedure. U Mostu smatraju da je ovo kukavičje jaje. <strong>Miro Bul</strong>j (Most) stava je da se prijedlogom zakona razvlašćuje Sabor. Prozvao je sve koji su do sada bili na vlasti da su Hrvatsku dali koncesiju, tko zna za čije interese. Naveo je tako da je 2015. Vlada Zorana Milanovića u koncesiju dala izvor Cetine, a rasprava je trajala 37 sekundi. </p><p>- Daje još poljoprivredno zemljište, naše energetske resurse koje ste dali također u koncesiju protiv interesa hrvatskog naroda i za strani interes, koji čupa samo novac iz džepova hrvatskih građana kroz Zakon o obnovljivim izborima energije koji je donio vam koalicijski partner <strong>Ivan Vrdoljak</strong> - kazao je Bulj. </p><p><strong>Sandra Benčić</strong> (Možemo) ustvrdila je kako je ovaj zakon krinka kako bi se liberalizirale koncesije posebno u dijelu podugovaranja i gdje se zapravo Hrvatskoj reže mogućnosti raskidanja ugovora kada se radi o povredama javnog interesa.</p><p><strong>Branko Bačić</strong> (HDZ) pozvao je oporbu da bolje pročitaju zakon i sami utvrde koliko su promašili. </p><p>- Ovim zakonom se Sabor ne razvlašćuje - poručio je. </p><p>Pozvao je zastupnike da pročitaju direktivu s kojom se zakon usklađuje. <strong>Davor Dretar</strong> (DP) ističe kako je kasno kako se igramo s teritorijem Hrvatske. Bačiću, koji je oporbu poručio da malo čitaju, uzvraća: </p><p>- Mi već godinama čitamo svakojake vragolije članova vaše strane vezano upravo uz dodjele koncesija, pa lijepo vas molim i vi pročitajte direktivu - kazao je Dretar. </p><p>Navodi kako je u izmjenama Zakona o koncesiji sve vrlo nejasno i maglovito. </p><p>- Znamo da je igranje u magli nešto što je jako popularno kod vas i vaših prijatelja. Evo upravo smo dobili informaciju da je policija uhitila gospodina gradonačelnika Velike Gorice, nešto je to povezano s JANAF-om, pa vjerujem da će to biti jako zanimljivo pratiti u sljedećim danima - zaključio je zastupnik Domovinskog pokreta. </p><p>Izmjenama Zakona o koncesijama trebala bi se unaprijediti transparentnost, jasnoća postupanja i zaštita tržišnog natjecanja u postupku davanja koncesije, a time i hrvatski pravni okvir poslovanja, a ovime se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s europskim. </p><p>Precizira se mogućnosti za izmjenu ugovora o koncesiji na način da se briše mogućnost da Sabor može zahtijevati izmjenu ugovora o koncesiji ako to zahtjeva interes RH. Predlaže se brisanje te odredbe s obzirom na to da je kao takva preopćenita jer ne definira što bi bio interes RH, a da već nije propisano i to na način da Sabor može izmijeniti ugovor o koncesiji kada se utvrdi da je ugrožena nacionalna sigurnost i obrana države, okoliš ili ljudsko zdravlje.</p><p>Izmjenama se propisuje i način izračuna nove procjene vrijednosti koncesije prilikom izmjene ugovora o koncesiji, dodatno se preciziraju odredbe o prijenosu koncesije te mogućnosti osnivanja založnog prava, uz suglasnost davatelja koncesije.</p>