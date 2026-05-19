HDZ je udario temelje pravosudnog sustava koji se trese nakon ubojstva u Drnišu, koji je odavno uzdrman korupcijom, podobnošću, političkim utjecajem, da bi sada Plenković postavljao pitanja o njegovu djelovanju.
Drniš je samo jedna točka raspada sustava kojeg je HDZ ustrojio i kojeg želi kontrolirati
"Postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog, koji bi trebao spriječiti ovakve situacije", ispalio je jučer premijer Andrej Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.
I zvučao doslovno kao osoba koja zadnja stiže na zabavu.
Premijer je, zadivljujuće, otkrio da se postavljaju legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, premda su to pitanja koja javnost, mediji, građani, stručnjaci, oporba, pa i same žrtve tog sustava, postavljaju već godinama, čak i desetljećima.
I to onih godina i desetljeća u kojima je HDZ upravljao sustavom, kontrolirao institucije, uzurpirao vlast te doslovno ostavljao svoje otiske prstiju na svakom komadu ove države.
Kao lider - ali opozicije
Plenković nakon ubojstva u Drnišu postavlja legitimna pitanja o sustavu i pokušava, paradoksalno, preuzeti ulogu lidera opozicije, a ne premijera koji otvoreno i bez skrivanja pokazuje želju da ovlada sustavom i kontrolira sustav.
Pravosuđe se već desetljećima nalazi u gramzivim rukama HDZ-a koji je početkom devedesetih proveo čistku, postavio svoje ljude, izgradio sustav kojim može politički upravljati, prije par godina izgurao je imenovanje stranačke osobe na čelo DORH-a kako bi kontrolirao antikorupcijske istrage, uporno sabotira izbor predsjednika Vrhovnog suda i javno ucjenjuje izborom stranačkih sudaca Ustavnog suda.
HDZ želi kontrolirati kompletan sustav, kroz kadroviranje, pogodovanje, političko arbitriranje, nekad i kroz politički pritisak i prijeteće poruke, što dovodi do atrofije sustava i do nepovjerenja građana i javnosti u pravosuđe, sudove, tužitelje, policiju...
Gusti labirint
I ništa od toga Plenkovića nije smetalo, nikakva pitanja Plenković dosad nije postavljao, sve dok mu slučaj u Drnišu nije eksplodirao pred nosom i sustav se najednom pretvorio u gusti labirint iz kojeg se nastoji istjerati nekakav krivac.
Premijer je ljut, ministar pravosuđa je ljut, ministar policije je ljut, a sve kako bi prvi artikulirali ljutnju, bijes i ogorčenje javnosti. Oni koji kreiraju sustav, upravljaju sustavom ili ga naprosto kompromitiraju, sada se predstavljaju kao reformatori tog sustava.
Nastojeći na tome pobrati bodove u javnosti.
Plenković je prepoznao problem. Plenković rješava problem. Plenković suosjeća s građanima. Plenković spašava Hrvatsku.
HDZ srušio granice
"Moramo vrlo jasno postaviti granicu sudbene i zakonodavne vlasti", kaže premijer koji je donedavno protuustavno blokirao izbor predsjednika Vrhovnog suda. "Ne mogu Vlada ili ministri utjecati na sudove".
Plenković tako ponovno zvuči kao lider opozicije u zemlji u kojoj njegova stranka od ranih devedesetih imenuje podobne suce, prijeti sucima koji ne slijede državnu politiku, promovira suce bliske vladajućoj stranci, a ta stranka politički upravlja pravosudnim sustavom.
Plenković bi trebao davati odgovore o funkcioniranju sustava, a ne postavljati pitanja koja iz njegovih usta zvuče kao retoričko manipuliranje i puko kupovanje vremena dok se pažnja javnosti ne usmjeri na neku drugu tragediju, aferu ili skandal.
Uzurpira državu
HDZ od samog rođenja hrvatske samostalnosti želi uzurpirati čitavu državu - čak se i Dan državnosti slavi na datum kad je HDZ prvi puta došao na vlast 30. svibnja 1990. godine - nastoji uspostaviti opću kontrolu kad svim aspektima države, često i društva, pa stoga njegov lider nema pravo postavljati pitanja o funkcioniranju sustava kojim on i njegova stranka dirigiraju.
Međutim, Plenković se hvata za pozitivne aspekte funkcioniranja države, dok se onih negativnih panično kloni i svojim istančanim radarima traži nekoga koga bi žrtvovao pred nogama uzbunjene javnosti.
Pa sada, eto, najavljuje i moguće promjene zakona.
Sva sreća da nije najavio osnivanje povjerenstva.
Kritična točka
I to je problem s političkom kontrolom: dovodi do negativne selekcije, do podobnosti ispred stručnosti, do bijega od odgovornosti, kao i do nebrige, neprofesionalnosti, entropije...
A onda i do međusobnog optuživanja, upiranja prstom, pranja od odgovornosti...
Drniš je samo jedna točka raspada sustava kojeg je HDZ ustrojio, kojem kumuje, kojim upravlja i kojeg želi uzurpirati.
Sutra će se već otvoriti neki novi ponor.
