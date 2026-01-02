Drniš u suzama: Opraštaju se od stradalog zapovjednika DVD-a. 'Posljednju odjavu si obavio...'

U prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 4 sata između Pakova Sela i Žitnića, poginuo je Ivan Zvonimir Šuljak, zapovjednik DVD-a Drniš, a brojni kolege i prijatelji oprostili su se od njega potresnim riječima.

Kako je potvrdila šibensko-kninska policija, do nesreće je došlo kada je zbog neprilagođene brzine prešao u suprotnu traku i zabio se u auto koji je u tom trenutku naišao iz suprotnog smjera.

- S dubokom tugom obavještavamo javnost da je tragično preminuo Ivan Zvonimir Šuljak, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drniš, objavio je Grad Drniš na službenoj stranici.

- Ovim nenadoknadivim gubitkom Grad Drniš izgubio je iznimno predanog vatrogasca, zapovjednika i čovjeka koji je svojim znanjem, odgovornošću i nesebičnim zalaganjem dao velik doprinos sigurnosti naših sugrađana i razvoju vatrogastva u Drnišu. Njegova prerana smrt duboko je potresla cijelu zajednicu.

U ime Grada Drniša i u svoje osobno ime, izražavam iskrenu i duboku sućut obitelji, prijateljima, kolegama vatrogascima te svim članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drniš. Počivao u miru Božjem', stoji u objavi koju potpisuje drniški gradonačelnik Tomislav Dželalija.

Od svog kolege koji je stradao u prometnoj nesreći oprostili su se i vatrogasci.

- Počivao u miru kolega.... Gasi sad s ostalom braćom po nebeskim prostranstvima .... Vatrogasac nikad ne umire, on vječno živi u srcima onih kojima je pomogao ..., objavila je stranica Vatrogasci 193.

Od njega su se oprostili i njegovi kolege iz DVD-a Drniš, koje je ovaj gubitak pogodio i iznenadio.

- Zbogom kapetane.. Posljednju odjavu si obavio jutros, ostavio nas u šoku i nevjerici, znamo da oni bolji budu prije pozvani, ali još te tražimo po domu i uredu, malo smo i sebični, htjeli bi da si još sa nama... Easy, pazi sad na nas sa nekog boljeg mjesta - napisali su u svojoj Facebook objavi.