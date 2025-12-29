Pijana policajka iz Šibenika autom se zabila u ogradu: Pokrenuli disciplinski postupak

Službenica šibensko-kninske policije izazvala je rano u ponedjeljak u centru Šibenika prometnu nesreću uz prisustvo 1,36 promila alkohola te je do otrežnjenja bila smještena u policijskim prostorijama a očekuje je disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti.

Prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak oko 4.30 sati na državnoj cesti u četvrti Njivice u Šibeniku gdje je službenica Policijske uprave šibensko-kninske, izvan službe, u osobnom vozilu riječkih oznaka izazvala prometnu nesreću s materijalnom štetom, izvijestila je policija.

Vozačica je izgubila nadzor nad vozilom, prešla u suprotni trak i zabila se u zaštitnu metalnu ogradu Hrvatskih cesta.

Osim materijalne štete, nije bilo teže ozlijeđenih osoba.

"Službenica je do otrežnjenja bila smještena u posebne policijske prostorije“, izvijestili su iz šibenske policije.

Vozačici je izdan obvezni prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 872,27 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od dva mjeseca.

Protiv nje bit će pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti sukladno odredbama Zakona o policiji.