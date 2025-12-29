Obavijesti

News

Komentari 3
IMALA 1,36 PROMILA

Pijana policajka iz Šibenika autom se zabila u ogradu: Pokrenuli disciplinski postupak

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Pijana policajka iz Šibenika autom se zabila u ogradu: Pokrenuli disciplinski postupak
ILUSTRACIJA | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Vozačica je izgubila nadzor nad vozilom, prešla u suprotni trak i zabila se u zaštitnu metalnu ogradu Hrvatskih cesta

Službenica šibensko-kninske policije izazvala je rano u ponedjeljak u centru Šibenika prometnu nesreću uz prisustvo 1,36 promila alkohola te je do otrežnjenja bila smještena u policijskim prostorijama a očekuje je disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti.

Prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak oko 4.30 sati na državnoj cesti u četvrti Njivice u Šibeniku gdje je službenica Policijske uprave šibensko-kninske, izvan službe, u osobnom vozilu riječkih oznaka izazvala prometnu nesreću s materijalnom štetom, izvijestila je policija.

TRAGEDIJA U ZRAKU Smrtonosni sudar helikoptera u New Jerseyju: Jedan čovjek poginuo, drugi teško ozlijeđen
Smrtonosni sudar helikoptera u New Jerseyju: Jedan čovjek poginuo, drugi teško ozlijeđen

Vozačica je izgubila nadzor nad vozilom, prešla u suprotni trak i zabila se u zaštitnu metalnu ogradu Hrvatskih cesta.

Osim materijalne štete, nije bilo teže ozlijeđenih osoba.

"Službenica je do otrežnjenja bila smještena u posebne policijske prostorije“, izvijestili su iz šibenske policije.

Vozačici je izdan obvezni prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 872,27 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od dva mjeseca.

Protiv nje bit će pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti sukladno odredbama Zakona o policiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...
AKO NE ZNATE ŠTO JE BILO

Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...

Nije ovo prvi put da Thompsonov tim prijeti tužbom jer nemaju suglasnost za koncert u prostoru u vlasništvu Grada. Već su jednom prošli tu borbu s Gradom Pulom, i izgubili
Sluša li Thompsona u Zagrebu 222.000 birača? Samo s njima bi mogao srušiti Tomaševića...
DESNICA U NEMOGUĆOJ MISIJI

Sluša li Thompsona u Zagrebu 222.000 birača? Samo s njima bi mogao srušiti Tomaševića...

Marko Perković Thompson na koncertu pozvao na legalno rušenje vlasti u Zagrebu, na izvanrednim ili redovnim izborima. Njegove poruke je podržao HDZ, ali u konstelaciji snaga, jedina opcija im ostaje referendum
SDP-ov šef Skupštine Zagreba o Thompsonu: Umjetno stvara problem i produbljuje podjele!
ŽESTOKI ODGOVOR

SDP-ov šef Skupštine Zagreba o Thompsonu: Umjetno stvara problem i produbljuje podjele!

Marko Perković Thompson već je ranije bio politički angažiran, uključujući i članstvo u HSP-u. To je njegovo pravo, ali onda treba reći da više ne govorimo samo o glazbi, nego o političkom djelovanju, kaže Mišić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025