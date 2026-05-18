Aleksić je još 1994. okrutno masakrirao djevojku nožem na seoskom putu. Dobio je 14 godina zatvora, ali tek sedam godina nakon ubojstva. Po izlasku iz zatvora, Drniš je živio u teroru od njega
Drnišanka o ubojici: 'Kada je izašao iz zatvora, danima nismo od straha izlazili iz kuće...'
Kristijan Aleksić (50) iz Prgometa, 2001. godine osumnjičen je za teško ubojstvo mještanke Marijane Sučević (22), koja je 27. svibnja 1994. u 21.45 bila okrutno masakrirana nožem na seoskom putu u zaseoku Dolićima u Prgometu, selu u kaštelanskoj zagori, i to samo pet metara od kuće njezine bake, kamo se vraćala nakon smjene u praonici Kliničke bolnice u Splitu. Aleksića, koji je tada bio 18-godišnjak, sumnjičilo se da je Marijanu ubio na podmukao i okrutan način. Navodno je ubojstvo dulje pripremao. Bio je vjeran poklonik kulta smrti i sotone. Ormar je iscrtao simbolima 666. Vježbao je i ubadanje nožem.