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Droga, oružje... Donald Trump pomilovao 30 ljudi, među njima i frenda repera Jay-Z-ja

Piše HINA,
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Droga, oružje... Donald Trump pomilovao 30 ljudi, među njima i frenda repera Jay-Z-ja
Foto: Evelyn Hockstein
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New York Times je izvijestio da su među pomilovanima i bivši šef sindikata u Philadelphiji osuđen za podmićivanje te bivši mornar zatvoren zbog kaznenih djela povezanih s vatrenim oružjem

Američki predsjednik Donald Trump ovog je tjedna odobrio pomilovanje 30 ljudi, uključujući Emoryja Jonesa, dugogodišnjeg suradnika rap mogula Jay-Z-ja, objavila je u petak "pomilovateljica" Bijele kuće Alice Marie Johnson.

Jones je odslužio gotovo 16 godina u saveznom zatvoru zbog optužbi za drogu, napisala je Johnson u objavi na društvenim mrežama, u kojoj je najavila mjere pomilovanja. Predsjednik je poduzeo akciju u četvrtak, prema Johnson, dužnosniku Bijele kuće odgovornom za organiziranje napora za pomilovanje. Smanjenje kazne za Jonesa u pismu sucu tražio je i Jay-Z, u čijoj je tvrtki Roc Nation radio.

New York Times je izvijestio da su među ostalim pomilovanima i bivši šef sindikata u Philadelphiji osuđen za podmićivanje te bivši mornar mornarice zatvoren zbog kaznenih djela povezanih s vatrenim oružjem.

Trump je odobrio pomilovanja za kaznene osude te ublažavanje i smanjenje kazni za više od 1700 ljudi od početka njegovog drugog mandata u Bijeloj kući u siječnju 2025.

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