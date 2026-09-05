Kardiokirurgu na Rebru otkaz, on prijavljuje skrivene kamere, optužbe protiv njega još gore!

Da liječnik dobije otkaz, nije uobičajena pojava u Hrvatskoj i zato je poprilično šokantna nedavna objava u medijima kako je dr. Ivan Burcar, kardiokirurg na Rebru, dobio otkaz. On je, nakon što je dobio otkaz, izašao u medije s tvrdnjom da su u sali postavljene kamere, kao i da šef kardiokirurgije naređuje da se riskiraju životi pacijenata ugradnjom srčanih zalistaka koji u nekim slučajevima nisu adekvatnih dimenzija. No medicinske sestre i tehničari koji su na Rebru godinama radili s dr. Burcarom otkrivaju za 24sata svoju stranu priče jer je zbog njihovih prijava liječnik na kraju i dobio otkaz. Navode da su došli do ruba i kako bi njih 8-10 samo dalo otkaz da je on ostao raditi. Razgovarali smo i sa šefom kardiokirurgije, dr. Hrvojem Gašparovićem, koji oštro odbacuje navode o ugradnji zalistaka koji nisu "adekvatnih dimenzija" navodeći da je to tehnički i medicinski nemoguće.

Djelatnici Klinike za kardijalnu kirurgiju KBC-a Zagreb u razgovoru za 24sata tvrde da su godinama bili izloženi psihičkom pritisku, verbalnom omalovažavanju, vrijeđanju i neprimjerenom ponašanju dr. Ivana Burcara. Kažu kako su zbog njegova ponašanja na posao dolazili sa strahom i grčem u želucu, osobito kad bi unaprijed znali da će s njim biti u operacijskoj sali.

To je, kako tvrde, trajalo godinama i, nakon što su osjetili posljedice na vlastitom zdravlju, odlučili su prijaviti ga upravi. Prvo je zbog toga dr. Burcar dobio opomenu pred otkaz, no kako se, kažu nam, takvo ponašanje nastavilo, opet su ga prijavili i nakon provedene istrage u bolnici dr. Burcar je, dodaju, dobio otkaz.

'Otišli smo ravnatelju, nismo više mogli..'

- Svaki put kad bih vidio da on operira, imao sam užasan osjećaj nemira i nelagode zbog njegova ponašanja. Bilo je različitih situacija, vikao bi, maltretirao, prebacivao odgovornost. Bili smo izloženi verbalnom omalovažavanju, puno nas je na klinici koji smo imali problema s njim. Svi smo se žalili upravnoj službi. Onda se dogodila zadnja situacija i kap je prelila čašu. Otišli smo ravnatelju i rekli da više ne možemo tolerirati takvo ponašanje jer utječe na naše mentalno zdravlje - rekao nam je jedan od djelatnika, koji je s njim, kako kaže, sedam godina radio u operacijskoj sali.

Kažu kako je rad u operacijskoj sali sam po sebi iznimno stresan. Posebno zato što rade na operacijama srca, u kojima, ističu, pogreške nisu dopuštene. Djelatnici s kojima smo razgovarali govore nam kako se mnogo njih razboljelo i ima problema sa štitnjačom upravo zbog stresa koji su imali zbog rada u sali s dr. Burcarom.

- Samo želimo mirno raditi svoj posao. Imamo i po 50-70 prekovremenih sati mjesečno. Operacije srca same po sebi su dovoljno stresne. A onda dođete u situaciju da ne znate što vas čeka u sali - opisuju zaposlenici.

Neke su operacije, kažu nam, trajale znatno dulje nego što bi očekivali, a napetost je dodatno rasla kad bi nešto u sali krenulo drukčije od očekivanog.

- Ako mu date instrument, a on nije onakav kakav je očekivao, bez da vam konkretno kaže što je zamislio, znao je vikati, govoriti da će se zbog vas nešto dogoditi pacijentu, da ćete ubiti pacijenta. Ako nekog u tom trenutku nema u sali, instrumentarka ostaje izložena. Nisu to uvijek bile psovke. To je bilo vikanje, prijeteći ton, pogled, okrivljavanje i prebacivanje odgovornosti za stvari koje se nisu ni dogodile - opisuje jedan od djelatnika.

Kažu i da su se zaposlenici nakon takvih situacija vraćali kući u suzama.

- Bilo je kolegica koje su plačući odlazile kući. Dan unaprijed radili bi raspored i već bi se među kolegicama čulo: 'Sutra sam opet s njim'. Ljudi su imali grč u želucu. To se počelo odražavati i na zdravlje - navode zaposlenici.

Jedan od njih tvrdi da je u jednom slučaju dr. Burcar bacio škare u operacijskoj sali nakon što su mu dodali instrument kojim nije bio zadovoljan.

- Dodao sam mu škare koje nisu zarezale kako je htio i on ih je bacio. To nije bila normalna reakcija - ističe.

Zaposlenici tvrde i da su tijekom godina podnosili mnogobrojne prijave te da je zbog ponašanja liječnika provedena interna istraga. Navode kako je cijeli kolektiv davao iskaze pravnoj službi.

- Prijave su išle prema ravnatelju, pravnoj službi. Vodila se interna istraga. Bilo je prijava s odjela i iz sale. Cijeli kolektiv dao je iskaze. Godinama smo šutjeli i trpjeli jer smo znali da, ako se svi skupimo i počnemo djelovati, to može dovesti i do njegova otkaza. Nije nam to bilo lako odlučiti, no posljedice koje smo osjećali nakon godina izlaganja takvom ponašanju nadvladale su osjećaj krivnje da ga ipak prijavimo - rekli su nam.

Tvrde da je dr. Burcar prije otprilike godinu dana dobio opomenu pred otkaz zbog takvog ponašanja, ali da se, prema njihovim riječima, takvo ponašanje ipak nastavilo.

'U jednom trenu rekao je da mu je ostalo još nekoliko mjeseci opomene..'

- Nikad se nije ispričao. Nastavio je raditi i maltretirati nas. U jednom trenu rekao je da mu je ostalo još nekoliko mjeseci opomene i da će nakon toga nastaviti po starom. Bilo je i poruka u smislu da ćemo vidjeti njegova odvjetnika, da on ima svoje ljude - kažu te dodaju da je sva komunikacija s njim išla u smjeru stalne prijetnje i pritisaka.

Djelatnici navode i kako je dr. Burcar znao tražiti da se kolegica udalji iz ambulante dok obavlja preglede, uz obrazloženje da mu "nešto ne smjesti" u svrhu kontrole, vodio je mlađe liječnike da sjede s njim dok radi u ambulanti.

- To je trajalo godinama. Nekad bi se situacija malo smirila pa bi ponovno eskalirala. Ali posljednjih godinu dana potpuno se izgubila kontrola. Zato smo sad reagirali - dodaju.

Posebno ih je, kažu, pogodilo kad je jednoj kolegici navodno rekao da će "otići u mirovinu bez licencije".

- Nikad nismo znali što nas čeka kad uđemo u salu. To nas je najviše iscrpilo - kažu.

Djelatnici odbacuju i tvrdnje da su problem bile kamere u operacijskim salama. Kažu da se nije radilo o tajnom snimanju zaposlenika i pacijenata nego o videonadzoru ulaska i izlaska iz sala.

- Kamere su nekad bile postavljene radi nadzora ulaska i izlaska u salu, posebno noću. To je bio videonadzor koji i danas postoji i u bolesničkim sobama, a ne snimanje nekoga da bismo ga špijunirali. Dr. Burcar je znao da kamere postoje i nikad se prije nije žalio - navode.

Kažu da se materijal pohranjivao na bolničkom sustavu, ali da se takve snimke već godinama ne čuvaju. Dodaju i da nitko nije mogao dobiti snimke.

Prema njihovim riječima, sve što se događalo posljednjih godina kulminiralo je odlukom da više ne žele šutjeti.

- Došli smo do toga da smo bili spremni stati s operacijama, dati otkaz i izaći u javnost. Ravnatelj i pravna služba su nas saslušali. Ovo nije nešto što se dogodilo preko noći. Traje godinama - kažu nam.

Djelatnici posebno ističu kako ne žele da se njihov istup shvati kao napad na liječničku profesiju ili kliniku.

- Boli nas što je ugled cijele klinike i ljudi koji ondje rade narušen. Mi ne želimo ništa drugo nego mir i mogućnost da profesionalno radimo svoj posao. Svi radimo više od deset godina. Nismo ljudi koji žele probleme. Želimo doći na posao, odraditi ga profesionalno i otići kući. Ali više nismo mogli. Enorman broj prijava, godine pritiska i posljedice koje smo osjećali učinili su svoje. Ovo je bilo nešto što se više nije moglo tolerirati - poručuju.

Razgovarali smo i s prof. dr. sc. Hrvojem Gašparovićem, predstojnikom Klinike za kardijalnu kirurgiju KBC-a Zagreb. Gašparović odbacuje navode koji se odnose na način ugradnje srčanih zalistaka, a osvrnuo se i na kamere u operacijskim salama.

- To su neistine koje su vrlo lako provjerljive razgovorom s operaterima koji rade na Klinici. Tehnički je nemoguće da bi se pacijentu ugradio zalistak pogrešnih dimenzija. Dimenzija zaliska određuje se prema anatomiji pacijenta i tijekom operacije postoji vrlo jasan način na koji se provjerava odgovara li određeni zalistak pacijentu. To nije nešto što se može proizvoljno napraviti - kaže dr. Gašparović.

'Otkad sam predstojnik Klinike, kamere nikad nisu bile u uporabi'

Ističe da nikad u svojoj karijeri nije nikome naredio ugradnju zalistaka bilo kojeg distributera.

- Konačni odabir potrošnog materijala isključivo je na operateru u operacijskoj dvorani. Svaki distributer nudi veličine svih zalistaka, od najmanjih do najvećih. Zbog toga je neistinita tvrdnja da je netko mogao biti pod prisilom ugradnje zalistka pogrešne veličine. To je čak tehnički neprovedivo. Potvrdu da nikad nisam nikome naredio ugradnju bilo kojeg tipa zalistka mogu dati svi operateri Klinike za kardijalnu kirurgiju KBC-a Zagreb. Distributer za kojeg se to pokušava vezati imao je, otkad sam ja predstojnik, pad prometa na našoj Klinici s 15,7 posto na 8 posto - kaže.

Dodaje kako se tržište u međuvremenu promijenilo.

- Konkurentski proizvodi izašli su s boljim zaliscima i sasvim je normalno da se koriste proizvodi koji su, prema stručnim kriterijima, najbolji za pacijenta - navodi.

Gašparović se osvrnuo i na kamere u operacijskim salama.

- Otkad sam predstojnik Klinike, nikad nisu bile u uporabi - ističe.

Na pitanje o odnosima unutar klinike kaže da problemi između dr. Burcara i drugih liječnika nisu novost.

- To nije problem koji traje od jučer. Postoji dugogodišnja anamneza problema u odnosima s njim. Bilo je različitih situacija i konflikata. Treba uzeti u obzir da se ovdje svakodnevno rade iznimno složene operacije. Moj je posao kao predstojnika organizirati rad Klinike, osigurati najbolje moguće uvjete za pacijente i razvijati struku. Ne mogu prihvatiti konstrukcije kojima se stručne odluke pokušavaju prikazati kao rezultat nekakvog osobnog interesa - ističe dr. Gašparović.

Dr. Hrvoje Gašparović

Naglašava da se njegove odluke mogu provjeravati kroz dokumentaciju i razgovore s liječnicima koji sudjeluju u operacijama.

- Ako netko tvrdi da sam određivao da se pacijentu ugradi zalistak koji mu ne odgovara, neka se to provjeri. To je vrlo jednostavno provjeriti. Razgovarajte s operaterima, pogledajte medicinsku dokumentaciju i podatke o ugrađenim zaliscima. Stručne odluke ne donose se na način na koji se to sad pokušava prikazati - ističe.

Na kraju kaže kako mu je najvažnije da se cijeli slučaj ne pretvori u obračun koji će narušiti povjerenje u kliniku.

- Meni je prije svega važno da pacijenti imaju povjerenje u ljude koji ih liječe. Ovo nije privatni obračun. Ovo je klinika u kojoj radimo s pacijentima koji nam povjeravaju svoj život. Zato smatram da sve tvrdnje treba provjeravati činjenicama, dokumentacijom i iskazima ljudi koji su neposredno sudjelovali u radu, a ne konstrukcijama - zaključuje.

Razgovarali smo i s dr. Ivanom Burcarom, koji je za 24sata potvrdio da je dobio otkaz za koji smatra da je cijeli postupak posljedica višegodišnjeg pritiska i prijava koje su protiv njega podnosili pojedini djelatnici.

- U lipnju 2025. godine više djelatnika prijavilo me zbog navodne povrede dostojanstva i prijetnji. Bez da sam imao uvid u konkretne navode o tome na koji sam način te ljude navodno uvrijedio, dobio sam opomenu pred otkaz. I ranije sam u nekoliko navrata bio prijavljivan od iste ekipe za povredu dostojanstva. Jedna od tih prijava stigla je nakon što sam pokušao promijeniti termin ambulante. U ambulanti rade dvije medicinske sestre, meni taj termin petkom nije odgovarao i pokušao sam ga promijeniti. Zatim sam prijavljen za povredu dostojanstva. Krajem lipnja uslijedila je transplantacija koja je bila izuzetno stresna situacija zbog organizacije rada na dva radilišta. Bio sam prvi asistent. Tijekom transplantacije medicinski tehničar počeo je prigovarati načinu na koji je transplantacija organizirana. Zamolio sam ga da prestane govoriti jer je situacija zahtijevala koncentraciju i jasno definirane uloge. Nakon toga ponovno sam prijavljen za povredu dostojanstva. Ponovno je pokrenut postupak, a onda sam odjednom dobio otkaz - izjavio je za 24sata dr. Ivan Burcar.

Dr. Ivan Burcar

Prijavio je policiji da su na KBC-u Zagreb u sali za kardiokirurgiju bile postavljene kamere.

- Za njih sam znao još od vremena kad su postavljene, negdje oko 2015. godine. Nisam znao da njihov način korištenja može biti nezakonit. Smatrao sam da su dio tehničke zaštite. Tek kad sam u svibnju 2025. godine dobio opomenu pred otkaz, tražio sam da se pregledaju odnosno preslušaju video i audiozapisi kako bi se utvrdilo da nikog nisam vrijeđao, a u pisanom očitovanju KBC-a navedeno je da te kamere nisu dio sustava tehničke zaštite. Tad sam posumnjao da postoji problem i angažirao odvjetnike. Odvjetnici su mi rekli da je pitanje zakonitosti kamera ozbiljno. Podnio sam prijavu i DORH-u. Taj postupak je, koliko mi je poznato, još u tijeku. Koliko znam, kamere su početkom ove godine uklonjene - rekao je Burcar.

Smatra da se pitanje kamera ne može promatrati odvojeno od svega što mu se, kaže, događalo na poslu.

- Kao liječnik ne mogu prihvatiti sustav u kojem se zaposlenika prijavljuje, a da pritom nema stvaran uvid u ono za što ga se tereti niti mogućnost žalbe na odluku u postupku zaštite dostojanstva - dodaje.

Odgovore smo tražili i od uprave KBC-a Zagreb.

- U operacijskim dvoranama Klinike za kardijalnu kirurgiju KBC-a Zagreb nema instaliranih nadzornih kamera - odgovorili su na upit 24sata o kamerama iz ravnateljstva KBC-a Zagreb.

Organizacija rada klinika/kliničkih zavoda u nadležnosti je, kažu, predstojnika.

- Prema očitovanju predstojnika Klinike za kardijalnu kirurgiju, odluku o ugradnji i vrsti srčanih zalistaka samostalno donosi operater u okvirima mogućnosti Klinike te dostupnog materijala, a u skladu sa smjernicama. U slučaju potrebe ili mišljenja operatera za ugradnjom specifičnog zaliska koji je izvan smjernica, isto se iznosi na jutarnjem sastanku kako bi se mogao pripremiti. Ako postoji potreba za izmjenom plana ili tipa zaliska tijekom operacije, operater to može i uvijek to čini samostalno - ističe ravnateljstvo.

Na pitanje o otkazu dr. Burcaru dodaju kako prema zakonu ne mogu ništa komentirati.

Ravnatelj dr. Fran Borovečki