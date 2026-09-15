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MUČNE SCENE

Drogirani napadač iz Šibenika od ranije poznat policiji. U stanu je mladića usmrtio nožem?!

Piše Ivan Štengl,
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Drogirani napadač iz Šibenika od ranije poznat policiji. U stanu je mladića usmrtio nožem?!
U Šibeniku nožem ubijen mladić, djevojka se bori za život | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Riječ je o osobi s debelim policijskim dosjeom, a policija je protiv njega je ranijih godina u više navrata postupala te podnosila kaznene prijave zbog imovinskog kriminala i zlouporabe droga

Šibenska policija nastavlja kriminalističku istragu stravičnog ubojstva muškarca (28) i pokušaja ubojstva u apartmanu u Šibeniku. Dojavu o napadu dobili su 2:30, a u stanu su zatekli tijelo nepoznate muške osobe i teško ozlijeđene žene.

- Utvrđeno je da je 28-godišnji muškarac preminuo od zadobivenih ubodnih rana, dok je ozlijeđena 22-godišnjakinja vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu u Šibeniku te je životno ugrožena - naveli su.

U Šibeniku nožem ubijen mladić, djevojka se bori za život U Šibeniku nožem ubijen mladić, djevojka se bori za život U Šibeniku nožem ubijen mladić, djevojka se bori za život
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Osumnjičenog 24-godišnjaka brzo su pronašli, a on se nalazi u Općoj bolnici Šibenik. Index piše da je uhićeni muškarac pod snažnim utjecajem droga. Zbog toga policija još uvijek ne može s njim započeti službeno ispitivanje, već je pod liječničkim nadzorom u šibenskoj bolnici.

Inače, riječ je o osobi s debelim policijskim dosjeom, a policija je protiv njega je ranijih godina u više navrata postupala te podnosila kaznene prijave zbog imovinskog kriminala i zlouporabe droga.

UHITILI 24-GODIŠNJAKA HOROR U ŠIBENIKU: Mladić (28) ubijen u stanu. Napadač je drogiran, ne može razgovarati
HOROR U ŠIBENIKU: Mladić (28) ubijen u stanu. Napadač je drogiran, ne može razgovarati

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, osumnjičeni D.E. je uhićen u blizini svog stana u Šibeniku, 20-ak minuta nakon dojave. Prošle je godine bio u istražnom zatvoru zbog naručivanja droge s tzv. darkneta.

Prema neslužbenim informacijama, u stanu je bilo više ljudi koji su konzumirali drogu, a u jednom trenutku uslijed svađe D.E. je potegao nož i usmrtio 28-godišnjaka.

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Komentari 5
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