Drogu konzumira 284 mil. ljudi

Prema nedavno objavljenom svjetskom izvješću o drogama UNODC-a za 2022., mladi drogu konzumiraju sve više, zdravstvena pomoć ovisnicima nejednako se pruža, pri čemu su posebno ugrožene žene, a u Africi i Latinskoj Americi osobe mlađe od 35 godina čine većinu onih koji se nalaze u nekom tretmanu zbog ovisnosti.

Žene se najčešće koriste, kao jeftina ili robovska snaga, u proizvodnji kokaina, ali se i češće od muškarca koriste kao mule koje u svojim tijelima drogu prenose s jednog kraja svijeta na drugi. Procjenjuje se i da droge diljem svijeta injektira 11,2 milijuna ljudi, a od te brojke, polovica njih boluje od hepatitisa C, 1,4 milijuna boluje od HIV-a, a od kombinacije tih bolesti boluje 1,2 milijuna ljudi.

Proizvodnja kokaina u 2020. bila je rekordno visoka, narasla za 11 posto u odnosu na 2019., na 1892 tone. Porasle su i zapljene kokaina, u 2020. na rekordnih 1424 tone. Proizvodnju i krijumčarenje kokaina nije usporila ni pandemija COVIDA-19, a 90 posto zaplijenjenog kokaina krijumčareno je u brodskim kontejnerima.

UNODC zabrinjava i porast krijumčarenja amfetamina. Zapljene te droge od 2016. do 2020. prijavilo je 117 zemalja, dok su usporedbe radi od 2006. do 2010. takve zapljene prijavile 84 zemlje. Zapljene amfetamina su u 10 godina porasle pet puta. Crni rekorder je SAD u kojem je preprodaja te droge porasla za sedam posto, te jugoistočna Azija gdje je zabilježen neslavni porast od 30 posto. SAD već godinama ima problema, odnosno bori se s pravom pandemijom nemedicinske uporabe fentanila, što je dovelo do 107.000 preminulih od uporabe te droge.

UNODC upozorava i da ratni sukobi pogoduju povećanoj proizvodnji droga, pogotovo sintetičkih, pa u tom kontekstu ističu Ukrajinu kako sljedeće moguće mjesto za povećanu proizvodnju amfetamina. Ističu tako da je 2019. u Ukrajini otkriveno 17 ilegalnih laboratorija za proizvodnju droge, a 2020. čak 79, što je najveći broj ilegalnih laboratorija otkrivenih u nekoj zemlji. Od 79 otkrivenih laboratorija čak ih je 67 proizvodilo amfetamine, piše novinarka Večernjeg lista Ivana Jakelić.

