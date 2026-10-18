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VJEROJATNO DOŠAO IZ POLJSKE

Dron se srušio u Litvi! Zbog njega su zatvorili i zračnu luku

Piše HINA,
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Dron se srušio u Litvi! Zbog njega su zatvorili i zračnu luku
Foto: canva, ilustracija
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Borbeni zrakoplovi NATO-ove zračne policije upućeni su u to područje, a zračna luka u Kaunasu bila je zatvorena oko sat vremena.

Dron koji je u zračni prostor Litve vjerojatno došao iz susjedne Poljske srušio se na sjeveru te članice EU-a i NATO-a, objavio je u nedjelju ministar obrane Robertas Kaunas.

Krhotine su oštetile osobni automobil, ali nitko nije ozlijeđen, rekao je šef nacionalnog centra za krizne situacije Vilmantas Vitkauskas.

Zasad je nepoznato je li letjelica nosila eksploziv i istraga je u tijeku, dodao je.

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Vlasti su ranije u nedjelju pozvale stanovnike središnjih i sjevernih dijelova zemlje da odu u skloništa zbog neidentificiranog letećeg objekta.

Borbeni zrakoplovi NATO-ove zračne policije upućeni su u to područje, a zračna luka u Kaunasu bila je zatvorena oko sat vremena.

Poljska vojska izvijestila je također u nedjelju o mogućoj povredi svojeg zračnog prostora.

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Ukrajinski dronovi posljednjih su mjeseci u više navrata ušli u zračni prostor NATO-a u zemljama baltičke regije.

Kijev je izjavio da su skrenuli s predviđene putanje zbog ruskog ometanja signala.

To je potaknulo zabrinutost da se ruski rat u Ukrajini prelijeva preko granica NATO-a.

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