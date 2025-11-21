Drski lopov Aleksandr Milles izveo pljačku stoljeća '80-ih. Vrijednu knjigu vratili u NSK

Povijesno djelo "Historia antica e moderna, sacra e profana della città di Trieste" karmelićanskog redovnika Irenea della Crocea (Giovanni Maria Manarutti) nastalo krajem 17. stoljeća vraćeno je u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu nakon što je tijekom velike krađe 1980-ih godina bilo otuđeno iz njezina fonda, priopćili su iz NSK..

Knjigu je glavnoj ravnateljici NSK prof. dr. sc. Ivanki Stričević predao hrvatski veleposlanik u Italiji Jasen Mesić tijekom održavanja konferencije Giornata Internazionale contro il traffico illecito di beni culturali u povodu Međunarodnoga dana borbe protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima u organizaciji Kluba UNESCO u Goriziji.

- "Historia antica e moderna, sacra e profana della città di Trieste" napokon se vraća kući - izjavila je glavna ravnateljica NSK prof. dr. sc. Ivanka Stričević prilikom svečanoga preuzimanja knjige. Izrazila je i zahvalnost nadležnim ustanovama na predanom radu na povratu otuđenih knjiga.

Foto: NSK

Manaruttijevo povijesno djelo sastoji se od osam poglavlja u kojima autor obrađuje najstariju povijest Trsta do 1100. godine. U pojedinim poglavljima bavi se i poviješću Istarskoga poluotoka, zbog čega knjiga predstavlja vrijedan izvor i za hrvatsku povijest. Opremljena je ilustracijama, a na jednoj od uvodnih stranica nalazi se i portret Josipa I. (rimsko-njemački car, ugarsko-hrvatski, češki kralj). Da je djelo izvorno bilo dio fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu potvrđuje sačuvana dokumentacija.

Povratak ovoga knjižnog blaga rezultat je dugogodišnje uspješne suradnje NSK s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova te Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Italiji.

Podsjećaju da su od 2019. do 2025. godine NSK vraćena još tri otuđena djela. "Selenographia sive Lunae descriptio atque accurata tam macularum eius, quam motuum diversorum… delineati" objavljena 1647. godine u Gdanjsku, čiji je autor poljski astronom Jan Heweliusz (lat. Johannes Hevelius), vraćena je Knjižnici 2019. godine.

Foto: NSK

Godinu kasnije vraćeno je djelo o magiji "Trinum magicum sive Secretorum magicorum … opus Caesara Longinusa", objavljeno 1614. u Frankfurtu, a 2022. godine vraćen je i "Dizionario geografico portatile", djelo švicarskog geografa i kartografa Isaaka Broucknera objavljeno u Veneciji 1761. godine.

Ovo vrijedno povijesno djelo, poput gore navedenih, otuđeno je uz velik broj drugih vrijednih primjeraka knjižnične građe u velikoj pljački koju je osamdesetih godina 20. stoljeća počinila tročlana skupina zajedno s Aleksandrom Millesom na čelu.

Kroz pet godina krajem 1980-ih NSK je ostala bez više od 1700 knjiga, grafika, karti i ilustracija. Iz Metropolitane, crkvenog odjela biblioteke u vlasništvu Zagrebačke nadbiskupije, ukradeno je 156 knjiga te 567 karata, grafika i ilustracija. Dio otuđene građe je vraćen, a za dijelom se još traga.