Obavijesti

News

Komentari 0
NASTALA KRAJEM 17. STOLJEĆA

Drski lopov Aleksandr Milles izveo pljačku stoljeća '80-ih. Vrijednu knjigu vratili u NSK

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 2 min
Drski lopov Aleksandr Milles izveo pljačku stoljeća '80-ih. Vrijednu knjigu vratili u NSK
3
Foto: NSK

"Historia antica e moderna, sacra e profana della città di Trieste" karmelićanskog redovnika Irenea della Crocea (Giovanni Maria Manarutti) opisuje ranu povijest Trsta do 1100 godine

Povijesno djelo "Historia antica e moderna, sacra e profana della città di Trieste" karmelićanskog redovnika Irenea della Crocea (Giovanni Maria Manarutti) nastalo krajem 17. stoljeća vraćeno je u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu nakon što je tijekom velike krađe 1980-ih godina bilo otuđeno iz njezina fonda, priopćili su iz NSK..

Knjigu je glavnoj ravnateljici NSK prof. dr. sc. Ivanki Stričević predao hrvatski veleposlanik u Italiji Jasen Mesić tijekom održavanja konferencije Giornata Internazionale contro il traffico illecito di beni culturali u povodu Međunarodnoga dana borbe protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima u organizaciji Kluba UNESCO u Goriziji. 

NAJSKUPLJA KRAĐA KNJIGA Sotonist iz ugledne zagrebačke obitelji opljačkao je NSK: Ubio se i napisao 'Vidimo se u paklu'
Sotonist iz ugledne zagrebačke obitelji opljačkao je NSK: Ubio se i napisao 'Vidimo se u paklu'

- "Historia antica e moderna, sacra e profana della città di Trieste" napokon se vraća kući - izjavila je glavna ravnateljica NSK prof. dr. sc. Ivanka Stričević prilikom svečanoga preuzimanja knjige. Izrazila je i zahvalnost nadležnim ustanovama na predanom radu na povratu otuđenih knjiga.

Foto: NSK

Manaruttijevo povijesno djelo sastoji se od osam poglavlja u kojima autor obrađuje najstariju povijest Trsta do 1100. godine. U pojedinim poglavljima bavi se i poviješću Istarskoga poluotoka, zbog čega knjiga predstavlja vrijedan izvor i za hrvatsku povijest. Opremljena je ilustracijama, a na jednoj od uvodnih stranica nalazi se i portret Josipa I. (rimsko-njemački car, ugarsko-hrvatski, češki kralj). Da je djelo izvorno bilo dio fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu potvrđuje sačuvana dokumentacija.

Povratak ovoga knjižnog blaga rezultat je dugogodišnje uspješne suradnje NSK s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova te Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Italiji.

SLUČAJ ALEKSANDRA MILLESA U Zagreb vraćena knjiga koju je ukrao najčudniji hrvatski lopov iz slavne zagrebačke obitelji
U Zagreb vraćena knjiga koju je ukrao najčudniji hrvatski lopov iz slavne zagrebačke obitelji

Podsjećaju da su od 2019. do 2025. godine NSK vraćena još tri otuđena djela. "Selenographia sive Lunae descriptio atque accurata tam macularum eius, quam motuum diversorum… delineati" objavljena 1647. godine u Gdanjsku, čiji je autor poljski astronom Jan Heweliusz (lat. Johannes Hevelius), vraćena je Knjižnici 2019. godine.

Foto: NSK

Godinu kasnije vraćeno je djelo o magiji "Trinum magicum sive Secretorum magicorum … opus Caesara Longinusa", objavljeno 1614. u Frankfurtu, a 2022. godine vraćen je i "Dizionario geografico portatile", djelo švicarskog geografa i kartografa Isaaka Broucknera objavljeno u Veneciji 1761. godine.

Ovo vrijedno povijesno djelo, poput gore navedenih, otuđeno je uz velik broj drugih vrijednih primjeraka knjižnične građe u velikoj pljački koju je osamdesetih godina 20. stoljeća počinila tročlana skupina zajedno s Aleksandrom Millesom na čelu.

Kroz pet godina krajem 1980-ih NSK je ostala bez više od 1700 knjiga, grafika, karti i ilustracija. Iz Metropolitane, crkvenog odjela biblioteke u vlasništvu Zagrebačke nadbiskupije, ukradeno je 156 knjiga te 567 karata, grafika i ilustracija. Dio otuđene građe je vraćen, a za dijelom se još traga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'
UDAR NA DŽEPOVE

HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'

Kao jedan od glavnih razloga povećanja cijene navodi se inflacija
Evo kako će izgledati Dolac dok traju radovi na obnovi tržnice!
KOŠTAT ĆE 25 MILIJUNA EURA

Evo kako će izgledati Dolac dok traju radovi na obnovi tržnice!

Kreće se u hitnu sanaciju, ali i u pripremu cjelovite obnove vrijedne do 25 milijuna eura, a za to vrijeme štandovi s voćem i povrćem sele se na nekoliko novih lokacija u neposrednoj blizini
Novi detalji požara u zgradi Vjesnika: Skupina mladih ušla je unutra 'iza leđa' zaštitaru?!
UHITILI MALOLJETNIKA

Novi detalji požara u zgradi Vjesnika: Skupina mladih ušla je unutra 'iza leđa' zaštitaru?!

Zbog sigurnosti policija još nije imala prilike provesti očevid u neboderu Vjesnika. Ipak, provode krim istraživanje te su uhitili jednu osobu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025