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Druga večer Ultre protekla mirno. Petero u bolnici

Piše HINA,
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Druga večer Ultre protekla mirno. Petero u bolnici
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Split: Drugi dan Ultra Europe festivala | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Voditelj poslova prevencije splitske policije Paško Ugrina rekao je da su najviše postupali zbog zlouporabe opojnih droga te prevencije rizičnih ponašanja

Sve hitne službe Grada Splita i drugu su večer održavanja Ultra Europe festivala na Parku mladeži proveli mirno bez incidenata, požara i ozbiljnijih kaznenih djela, a liječničku pomoć zatražila su 32 partijanera uglavnom zbog lakših ozljeda. Splitski su vatrogasci baš kao i prvoga dana na terenu imali šest vozila i 18 ljudi, no za njih na Ultri nije bilo posla. 

Što se policije tiče i drugi im je dan prošao bez incidenata i događaja koji bi ugrozili sigurnost sudionika okupljanja, pa nije zabilježeno teže narušavanje javnog reda i mira. Voditelj poslova prevencije splitske policije Paško Ugrina rekao je da su najviše postupali zbog zlouporabe opojnih droga te prevencije rizičnih ponašanja.

Split: Kiša na završetku Ultra festivala Split: Drugi dan Ultra Europe festivala Split: Drugi dan Ultra Europe festivala
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zbog zlouporabe droga kazneno su prijavljene tri osobe te prekršajno 95 osoba  dok je 12 osoba kažnjeno zbog drugih prekršaja, a 12 osoba zbog ostalih prtekršaja. Liječnica Hitne medicinske pomoći Jelena Aranza novinare je izvijestila kako su tijekom druge večeri Ultra Europe festivala imali ukupno 32 intervencije od čega su pet osoba prevezli na daljnju obradu u bolnicu. Od tog broja odvedenih u KBC Split dvije osobe su završile na Internom, a tri na Kirurškom prijemu.

Split: Kiša na završetku Ultra festivala Split - Za vrijeme Hardvelovog nastupa pocela je padati Kisa. Split: Kiša na završetku Ultra festivala
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

"Među osobama prevezenim u bolnicu bila je tek jedna intoksikacija alkoholom. Oni koji su zatražili našu pomoć uglavnom su imali lakše ozljede, određena bolna stanja i umor. To je sve uobičajena problematika, ništa zabrinjavajuće. Na terenu smo obradili sedam osoba uglavnom zbog prekomjernog uživanja alkohola, dok je jedna od njih odvedena na Interni prijem", kazala je Aranza.

Dodala je da su to manje brojke od prethodnih godina, što objašnjava time da su partijaneri najvjerojatnije našli omjer svojih snaga i  raspoloživosti organizma, a možda i iskustva na takvim zabavama. Pretpostavlja da možda i prijatelji bolje brinu jedni o drugima na takvim zabavama. Vinko Marača iz splitske Čistoće kaže kako nakon zatvaranja stadiona njihovi djelatnici zbog jake kiše koja pada rade uz odgodu i prate vremensku prognozu. Glavne ceste su očišćene, odvoz otpada iz spremnika je obavljen, dok se trenutno radi na čišćenju stadiona Park mladeži. Ultra Europe festival se u Splitu na Parku mladeži održava 12 godina. Od petka do nedjelje se na bini izmjenjuje stotinjak domaćih i stranih DJ-eva, a očekuje se da će tijekom tri festivalska dana kroz stadion, smješten u centru grada, proći oko 150 tisuća ljudi iz svih dijelova svijeta.

Nakon Splita Ultra Europe festival u ponedjeljak seli na Brač gdje će se održati Ultra beach party u Clubu 585 i završni Resistance party na Visu.

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