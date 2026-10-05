Tvrtka Zijada Pezerovića koja je prošli put dobila milijune od Hrvatskih šuma za žir sad je u stečaju i nije platila 578.000 eura poreza državi. Čim je novac od žira sjeo, krenula je investicija u luksuzno zadnje u Istri....
KAKO POSLUJE PEZEROVIĆ PLUS+
EKSKLUZIVNO Ovu novu vilu je 'kralj žira' napravio sinu. Dok je državi ostavio novi ogromni dug
Čitanje članka: 3 min
U Baderni pored Poreča nedavno je završena gradnja velebne vile s bazenom. Slučajni prolaznik teško bi mogao pomisliti da je ona niknula novcem od sakupljanja žira. Taj posao obično je namijenjen onima koji baš i nemaju mnogo novca na raspolaganju. Ali to je vila kojoj je formalno vlasnik sin "kralja žira" Zijada Pezerovića. U ponedjeljak je u bazenu još bila i voda, što znači da se koristila, a nismo pronašli oglase u kojima su je iznajmljivali.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku