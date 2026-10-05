Obavijesti

News

Komentari 44
KAKO POSLUJE PEZEROVIĆ PLUS+

EKSKLUZIVNO Ovu novu vilu je 'kralj žira' napravio sinu. Dok je državi ostavio novi ogromni dug

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 3 min
EKSKLUZIVNO Ovu novu vilu je 'kralj žira' napravio sinu. Dok je državi ostavio novi ogromni dug
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL, Privatni album, Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tvrtka Zijada Pezerovića koja je prošli put dobila milijune od Hrvatskih šuma za žir sad je u stečaju i nije platila 578.000 eura poreza državi. Čim je novac od žira sjeo, krenula je investicija u luksuzno zadnje u Istri....

U Baderni pored Poreča nedavno je završena gradnja velebne vile s bazenom. Slučajni prolaznik teško bi mogao pomisliti da je ona niknula novcem od sakupljanja žira. Taj posao obično je namijenjen onima koji baš i nemaju mnogo novca na raspolaganju. Ali to je vila kojoj je formalno vlasnik sin "kralja žira" Zijada Pezerovića. U ponedjeljak je u bazenu još bila i voda, što znači da se koristila, a nismo pronašli oglase u kojima su je iznajmljivali.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 44
Kralj žira opet jaše! Državnim Hrvatskim šumama će preko pajdi uzeti novih 3 mil. eura!
RAZOTKRIVAMO TAJNU MREŽU

Kralj žira opet jaše! Državnim Hrvatskim šumama će preko pajdi uzeti novih 3 mil. eura!

Posao skupljanja žira od Hrvatskih šuma vrijedan tri milijuna eura dobile dvije male tvrtke koje se nikada prije tim nisu bavile. Direktno su povezane sa Zijadom Pezerovićem kojem se sudi za utaju poreza
STRAVA U ZADRU Mladić (24) nožem je ubio svoju baku! Susjedi: 'Znamo da je opasan...'
POLICIJA NA TERENU

STRAVA U ZADRU Mladić (24) nožem je ubio svoju baku! Susjedi: 'Znamo da je opasan...'

Zasad nije poznato što je prethodilo napadu niti okolnosti u kojima se ubojstvo dogodilo...
KOLINDA GRADI KUĆU Bivša predsjednica otkrila što sve želi: 'Nemam zacrtanu viziju, ali...'
POVRATAK KORIJENIMA

KOLINDA GRADI KUĆU Bivša predsjednica otkrila što sve želi: 'Nemam zacrtanu viziju, ali...'

Na naslijeđenom zemljištu od oca u rodnom Grobniku Kolinda gradi novu kuću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026