Drugačiji Vukovar: Urbani život tu traje više od 5000 godina!

Prije 5000 godina ovdje je bio grad čiji se značaj može uspoređivati s europskim gradovima poput Pariza i Londona, ponosno priča Siniša Đurić, kustos Muzeja vučedolske kulture pokraj Vukovara

<p>U naselju je živjelo 2000 ljudi i bilo je među najvećima u tom dijelu svijeta. I živjeli su ‘svjetski’. Išli su s Dunava na Jadran, Vrbasom i Neretvom, po sol, kojom su solili meso, a stanovali su u kućama s tri prostorije, spavaonicom, ostavom te dnevnom sobom i kuhinjom. Ukupna površina u prosjeku je bila između 25 i 40 četvornih metara, a one najveće imale su i do 80, objašnjavao je Siniša pokazujući replike nekih od tih kuća, ljetne i zimske odjeće od kože i tkanine te obuće koja bi se lako mogla “nositi” i danas. I razlikovali su lijevu i desnu cipelu.</p><h2>Golubica je jarebica </h2><p>Ukopani muzej ima 19 prostorija na različitim razinama, a nema stuba. Ima, međutim, puno detalja koji pokazuju razinu na kojoj su živjeli stanovnici ovog naselja.</p><p>Ostatke hrane zakapali su u rupe u zemlji kako ne bi privlačili grabežljivce i štakore. Alate za poljoprivredu radili su od kostiju i rogova, sjekire su proizvodili “serijski”, imali su kalupe u koje su odjednom lijevali metal za više njih. Čamce su radili od jednoga komada drva. U deblo su stavljali užareno kamenje da ga izdubi polako goreći i potom “popravljali” alatom.</p><p>Pratili su zvijezde, imali kalendar i znali za prijestupne godine. Radili su 25 posuda različitih oblika od keramike i svatko je imao svoju iz koje je jeo. Slavna “Vučedolska golubica” bila je ustvari jarebica i služila im je za piće.</p><p>- Vučedolci su prvi na europskom tlu radili pivo. Nije baš bilo rijetko i bistro nego kašasto, a pili su ga kroz trske s Dunava - rekao je Siniša pokazujući posudu u kojoj se pivo kuhalo.</p><p>Između vučedolskog nalazišta kao nekadašnjeg Vukovara i današnjeg je nekoliko kilometara, a otprilike na pola puta, dakle nedaleko od jedne od najstarijih svjetskih pivovara, od prošle godine radi craft pivovara Walkow. Supružnici Iva i Ivan Komšić kuhaju oko 1200 litara ukusnog i osvježavajućeg piva na mjesec, a prodaju ga vukovarskim lokalima.</p><h2>Valceri na brodu </h2><p>Pije se, naravno, u Vukovaru i vino. U samom središtu grada je lijepa kušaonica zadruge Vukovarska vina, koja okuplja sedam vinara. Najviše je vina od graševine, slijede frankovka pa traminac, sivi pinot, chardonnay, zeleni silvanac...</p><p>Vina se mogu kušati i na brodu Magenta. Dok plovi, svira, često i valcer “Na lijepom plavom Dunavu”, a u prostranoj kabini organiziraju i filmske projekcije, prezentacije, susrete, proslave, vjenčanja...</p><p>Vinima, a zašto ne i Walkow pivu, pristaju odlična dunavska riba, ali i fino meso.</p><p>Suzana i Marijan Rupčić s djecom proizvode odličan kulen i ostale suhomesnate specijalitete. Suzana je gazdarica, a Marijan, s dva metra i više nego primjerenom figurom, najbolja reklama za njihove proizvode. Supružnici su agronomi, a očevi su im bili mesari. Duga je to tradicija.</p><p>- Prva svinja mi je pobjegla kad sam imao 12, sad mi je 45 - smije se Marijan i kaže kako im je lako jer ne moraju poput Vučedolaca nekad sami ploviti do Jadrana po sol. Mijenja se Vukovar, puno je dojmljivoga, a najdojmljiviji je Vukovart, izložba na otvorenom, koju se može obići i hodajući po vodi.</p><p>Kao da se ljulja most kad na njega netko stane. Onaj pravi vukovarski je, naravno, čvrst, no drveni koji je na njemu naslikao Filip Mrvelj, slavonskobrodski street-art umjetnik s berlinskom adresom, iz nekog drugog svijeta je.</p><p>Kad ga gledate prostim okom, izgleda poput običnog crteža, no nakon što ga snimi kamera, dobije treću dimenziju. Tko korača po nacrtanom potoku izgleda kao da doista hoda po vodi. Još je dojmljivija slika na mostu kod ušća Vuke u Dunav. Tamo i ptice uzlijeću iz vode, pa je lako preplašiti se.</p><p>Ispod trećeg mosta talijanski Cuboliquido naslikao je žene koje u Vuki peru rublje.</p><h2>Video gledalo milijun ljudi </h2><p>Njegovo je djelo i sova koja se šepuri šetnicom, a na drugoj je Rus Nikolaj Arndt naslikao drveni jedrenjak i morskog psa koji iskače iz betonskih ploča.</p><p>Ova otvorena galerija zasad ima 18 izložaka, od kojih je većina na pročeljima zgrada. Tko je god vidio, dobro je zapamtio Suncokret Meksikanca Juandresa Vere u samom središtu Vukovara. Na fotografiji “prava” je samo dama koja odlaže torbu, a leptir, prozor, drveni komadi namještaja, pa i autorovo lice, su naslikani.</p><p>- U lipnju se trebao trčati polumaraton kojim bi sudionici obišli sve izloške Vukovarta, no ove godine smo ga odgodili za kraj kolovoza, kad je i Film Festival. Prije je to bila super reklama za grad. Trčalo je do 900 ljudi - rekao je Siniša Mitrović, koji u gradskoj upravi radi na društvenim djelatnostima. Kaže kako je videa o Vukovartu i slikama pregledalo više od milijun ljudi.</p><p>- Na slici ‘Having fun at the Danube’ Marina Capdevila iz Barcelone prikazala je dvije starice kako love ribe. Nekima je to smetalo, htjeli su mlađe ljude, no nisu znali da autorica uvijek slika lik svoje bake - prisjeća se Siniša dodajući kako samo održavanje slika svake godine stoji pola milijuna kuna.</p><h2>Prikaz pet tisućljeća života</h2><p>Oslikavanje je počelo 2016. Prvi mural bio je “Dating” (spoj) s dvoje zagrljenih na biciklu. Sve su slike povezane biciklističkom stazom, a u planu je vlakić koji će ih obilaziti.</p><p>Kako god moderne bile, izvrsno dopunjuju vučedolske izloške otprije 5000 godina. Ulična izložba i ukopani muzej prikazuju kako se na ovim prostorima živi sad i kako se živjelo nekad.</p>