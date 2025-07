Društvo smo u kojem ljudi sve manje znaju, a sve više vjeruju

Rezultati mature su ove godine bolji nego lanjski, no nisu dobri, i još su jednom dokazali da je zavladala kultura neznanja. Ono više nije ni na kakvoj cijeni, dapače, kultura je to koja se obrazovanju i znanju smije, omalovažava ih. Živimo u društvu u kojem ljudi sve manje znaju, a sve više vjeruju. Sve su manje važne činjenice, do kojih je znanost mukotrpno dolazila, a sve su važnija vjerovanja koja ne treba učiti, koja su svima razumljiva, “logična”, i koja su ono što sve više ljudi želi čuti. No vjerovanja su jedno, a znanje drugo.

