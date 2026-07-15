Drvenik i dalje pod opsadom ručnika: Kazna je 66 eura, neki je i plate jer su vezani uz njih

U Drveniku je stanje katastrofa. Ljudi već ujutro u 8 sati, a možda i prije, zauzmu mjesto na plaži ručnicima. Nikoga nema do 10 sati ili kasnije. Zauzeto je 80 posto plaže, a ljudi niti blizu toliko. To je zaista nekulturno prema onima koji dođu s malom djecom i ne mogu naći mjesto na plaži.

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Pokretanje videa... VIDEO 'Rezerviranje' mjesta na plažama | Video: 24sata Video

Požalila nam se tako jedna čitateljica 24sata i iznova pokrenula priču koja svake godine muči lokalce, turiste, ali i komunalne redare diljem Jadrana. Plaže koje može koristiti svatko pretvaraju se tako u odlagališta ručnika. Njime "rezerviraju" mjesto i nadaju se da im ga nitko neće maknuti. No to nije jedini problem

- Nažalost, ni kultura ljudi nije na razini. Svatko svakome hoda gotovo po glavi, ne ostavljaju nimalo prolaza do mora. Hodamo cik-cak kroz te ručnike. Grad je prelijep, kao i plaža, ali ovakvo ponašanje upropasti odmor - kaže čitateljica.

Apelira na lokalne vlasti da nastave skupljati i bacati "napuštene" ručnike, kako bi se uveo red.

Naime, u Drveniku, koji spada u Općinu Gradac, već godinama je na snazi zabrana ostavljanja stvari ne samo na plaži, nego i na klupicama, trgovima i šetnicama. Za to su postavili i posebne znakove diljem općine, i to na tri jezika, kako bi domaći i strani turisti naučili kakav je "lokalni kućni red".

- Molimo Vas da nakon završetka kupanja ne ostavljate na plaži Vaše ručnike i ostale predmete kako bismo nesmetano mogli izvršiti čišćenje plaže, što je, sigurni smo, i u Vašem interesu. Sve ostavljene predmete, u protivnom, morat ćemo ukloniti. Period uklanjanja predmeta s plaže je od 22 do 6 sati - piše na jasno postavljenim znakovima.

Da im se isti problem ponavlja, ali da neće dopustiti bezvlašće, potvrdio nam je i Matko Burić, načelnik Općine Gradac.

- Kao i svake godine, i ovo ljeto provodimo akcije uklanjanja ručnika i ostale plažne opreme s plaža. Svaki tjedan smo u drugome mjestu u općini, a akcija se provodi u ranim jutarnjim satima. Odluka po kojoj mi nastupamo je da se od 22 do 6 sati ujutro ne smiju stvari ostavljati na plaži i sve što je tad ostavljeno, naši komunalci smiju ukloniti. No ljudi dođu nakon toga, oko 7, 8 sati, ostave ručnike i otiđu na doručak ili kavu. U tom slučaju mi ne možemo ništa - jasan je načelnik.

Dodao je, kako je doznao na terenu, da je ove ljetne sezone stanje ipak nešto bolje nego što je bilo prijašnjih godina. Ljudi ipak manje ostavljaju svoje predmete, povećala se svijest o "problemu" pa je i lakše doći do svoga mjesta na plaži. Načelnik ponavlja da svi oni koji ostanu bez svojih predmeta mogu do njih, no platit će kaznu.

- Propisane su i određene kazne za one koji preko noći ostave svoje stvari na plaži ili javnoj površini. Dakle, mi sve što pronađemo čuvamo određeno vrijeme, a ako netko dođe po svoje stvari, mora platiti kaznu od 66 eura. Rijetko ljudi dođu, najčešće samo kupe novo, no ipak se tijekom godina našlo i onih koji dođu tražiti svoje stvari. Razlog često bude neka emocionalna povezanost s određenim stvarima - rekao nam je Burić.

Proteklih godina, pisali su lokalni mediji, doslovno na kraju sezone mogu napuniti kamion ostavljenim predmetima. Zaplijenjene ručnike običnu su darovali jednom psećem azilu, što su dlakave njuške itekako cijenile. Grijali su ih umjesto deka u zimskim mjesecima. Akcija je prošla toliko dobro da su akciju proširili i ručnike vozili i drugim azilima.

- Umjesto da bacamo, šaljemo da budu barem malo svrsishodniji - rekao je Burić još 2024.