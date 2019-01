Držala ga kao roba, seksala se s njim, mučila ga, a onda i ubila

Marina Bečanović (34) iz sela Guncati kod Knića u Srbiji uhićena je zbog ubojstva Petra Petrovića (67) iz sela Brđani kod Gornjeg Milanovca. Marina je muškarca godinama mučila i držala kao roba no on joj se uvijek vraćao.

Muškarca je ubila 10. siječnja u svojoj kući. Posljednje tri godine je živio kod nje, ali se ne zna u kakvom su odnosu bili. Muškarac je navodno nađen sav u modricama, krastama i posjekotinama. Marina ga je navodno prvo vezala i mučila. Nagađa se da ga je rezala nožem, gasila cigarete na njegovom tijelu i na kraju ga istukla nasmrt i to nogom stolca. Petar je kod nje radio, a navodno su imali i seksualne odnose.

- Kroz Marininu kuću su prolazili i drugi muškarci. Petar je vjerovao da su on i Marina u emotivnoj vezi pa su se stalno svađali jer je on vjerojatno bio ljubomoran - kaže susjed.

Foto: Kurir.rs

- Ta ga je žena stalno maltretirala i mučila. Tukla ga je, ubadala nožem. Ma, iživljavala se. Tretirala ga je kao roba. On ju je više puta prijavio policiji no svaki put joj se vraćao. Marina je bila toliko brutalna da je jednom podigla Petra jer je jača i bacila ga na zemlju. Dok je on kukao zbog bolova ona ga je udarala. Strašno. Na kraju ga je i ubila. Nakon zločina je Petrovim rođacima poslala poruku u kojoj je napisala: 'Završila sam s njim, primite moju sućut' - rekao je susjed i dodao da je policija više puta privodila Marinu, ali da bi je svaki put pustili nakon dan,dva.

Ubojstvo je gledao muškarac iz Užica, koji je navodno bio Marinin dečko i živio je s njom i Petrom u kući.

Mještani Guncata kažu da je Marina uvijek bila problematična.

- Dosta je pila, a uzimala je i lake droge. Često je mijenjala muškarce, a bila je i sa starijim muškarcima koje je iskorištavala zbog novaca. I druge muškarce je mučila i tukla. Jednom dečku je slomila prste, a drugog je pokušala ubiti iz lovačke puške. Navodno je prije 15 godina pokušala zapaliti oca - kaže susjed i dodaje da Marina ima dvije maloljetne kćeri, o kojima brinu njezini roditelji, piše Kurir.