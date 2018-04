'Držao je penis ispred mog lica. Plakala sam, a on me prisilio...

Odbor Predstavničkog doma savezne države Missouri objavio je danas prilično živopisan izvještaj prepun bizarnih detalja kojim se guverner Eric Greitens tereti za seksualno zlostavljanje i nasilje.

Žena čiji identitet nije otkriven u svojem je svjedočenju pod prisegom izjavila da ju je guverner vezao i stavio joj povez preko očiju te je potom fotografirao. Prijetio joj da će te fotografije objaviti ako nekome kaže što se dogodilo, piše CNN.

- Nećeš spominjati moje ime. Da se nisi usudila uopće spominjati moje ime bilo kome, jer ako to učiniš objavit ću ove fotografije gdje god budem mogao. Bit će ih posvuda. Svi će znati kakva s kurvica - rekao joj je guverner.

In a graphic report, a woman testified that Missouri Gov. Eric Greitens coerced her into a sexual encounter and blackmailed her https://t.co/MTsqyyql1O pic.twitter.com/r37d5EFwDX