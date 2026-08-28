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Država bi trebala graditi spalionice smeća, bez obzira na otpore

Piše Boris Rašeta,
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Država bi trebala graditi spalionice smeća, bez obzira na otpore
Gospić: U dvorištu silosa i dalje se nalazi odbačeni otpad | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Sanacija gospićkog smeća koštat će 100-120 milijuna eura. Gradnja nove spalionice dimenzija Spittelaua koštala bi do 200 milijuna eura. Pokrivala bi cijeli Zagreb i okolicu.

Jedna od najljepših industrijskih zgrada u centru Beča zove se Spittelau. Nakon požara 1987. godine slavni umjetnik Friedensreich Hundertwasser ju je oslikao pa je zgrada postala turistička atrakcija.

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