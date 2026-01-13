Država daje 13 eura više udomiteljima, a sve je više izdvojene djece

U dva dana, tijekom vikenda, Vlada je otvorila i zatvorila javno savjetovanje o povećanju osnovica na temelju kojih se izračunavaju socijalne naknade, između ostalog za roditelje njegovatelje, udomitelje, minimalna zajamčena naknada i još neke druge. Osnovice su podignute za od pet do deset eura, pa je, primjerice, mjesečna naknada roditeljima njegovateljima porasla za 50 eura, sa 750 na 800, udomiteljska s 243 na 256, dakle čak 13 eura. I onda se država čudi što nema dovoljno udomitelja, a djece izdvojene iz problematičnih obitelji sve je više. Profesionalno udomiteljstvo plaća se više, istina, ali i obično, takozvano tradicionalno udomiteljstvo, treba bolje nagraditi, stimulirati građane da prime i da se dobro brinu o djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Roditeljstvo je najteži posao na svijetu, pa ljude treba dobro nagraditi za njihov altruizam i strpljenje, za posao koji će obavljati umjesto države.

