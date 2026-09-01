Država daje i do 24.990 eura za obnovljive izvore energije: Evo tko se može prijaviti i do kada!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u srijedu, 2. rujna u 9 sati otvara prijave na Javni poziv vrijedan 38 milijuna eura, namijenjen građanima koji žele ulagati u obnovljive izvore energije i povećati energetsku neovisnost svojih kućanstava.

Građanima će se sufinancirati ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a po prvi put bit će im dostupni i poticaji za baterijske sustave za pohranu električne energije.

Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem kroz informacijski sustav eFZOEU, kojem se pristupa putem portala fondovi.gov.hr. Za prijavu je potrebna vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) značajne razine sigurnosti, pa Fond poziva zainteresirane građane da prije otvaranja prijava provjere imaju li odgovarajuću vjerodajnicu te prekontroliraju pripremljenu dokumentaciju.

Direktor Fonda Luka Balen kaže da Hrvatska bilježi snažan rast proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, čemu posljednjih godina znatno pridonose i poticaji koje, posredstvom Fonda, osigurava hrvatska Vlada.

"Stoga vlastita proizvodnja električne energije više nije rijetkost, nego sve izraženiji trend među našim građanima i poduzetnicima. Novim pozivom vrijednim 38 milijuna eura taj trend želimo dodatno potaknuti i omogućiti što većem broju kućanstava da smanje troškove energije i povećaju svoju energetsku neovisnost“, poručuje Balen.

Tko se može prijaviti?

Na Javni poziv, koji je Fond objavio još u srpnju kako bi građani pravovremeno mogli pripremiti svu potrebnu dokumentaciju, mogu se prijaviti fizičke osobe koje su vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće te tu imaju prijavljeno prebivalište.

Fond će građanima sufinancirati do 50 posto opravdanih troškova ulaganja, dok je za kućanstva u riziku od energetskog siromaštva osigurano do 70 posto sufinanciranja.

Pravo na višu stopu sufinanciranja moći će ostvariti kućanstva čiji prosječni mjesečni ekvivalentni dohodak iz 2025. godine ne prelazi 1.341,42 eura po članu kućanstva. To se dokazuje potvrdom Porezne uprave, a način izračuna detaljno je opisan u dokumentaciji poziva.

Za ugradnju dizalice topline moguće je ostvariti do 6.250 eura, odnosno do 8.750 eura za kućanstva u riziku od energetskog siromaštva. Za fotonaponske elektrane potpora iznosi do 6.000 eura, odnosno najviše 600 eura po kilovatu instalirane snage, dok kućanstva u riziku od energetskog siromaštva mogu ostvariti do 8.400 eura, odnosno do 840 eura po kilovatu.

Za baterijske sustave za pohranu energije može se ostvariti do 5.600 eura, odnosno do 350 eura po kilovatsatu kapaciteta, a za kućanstva u riziku od energetskog siromaštva do 7.840 eura, odnosno do 490 eura po kilovatsatu. Baterijski sustav moguće je prijaviti isključivo zajedno s fotonaponskom elektranom. Građani mogu istom prijavom obuhvatiti i kombinaciju dizalice topline, fotonaponske elektrane i baterijskog sustava.

Kombinacijom prihvatljivih mjera građani mogu ostvariti ukupno do 17.850 eura bespovratnih sredstava, dok za kućanstva u riziku od energetskog siromaštva maksimalni iznos doseže 24.990 eura.

Kako bi se osigurao kontinuitet poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije, iz Fonda najavljuju kako planiraju objaviti i poseban javni poziv namijenjen građanima koji su svoje fotonaponske elektrane ugradili i pustili u pogon nakon zatvaranja prošlogodišnjeg javnog poziva, a prije objave ovogodišnjeg Poziva. Tim će se pozivom, ističu, retroaktivno sufinancirati do 50 posto opravdanih troškova ulaganja, čime će se omogućiti ravnopravan pristup bespovratnim sredstvima i građanima koji nisu čekali novi ciklus poticaja, nego su svoje projekte realizirali u međuvremenu, izvijestili su iz Fonda.