'U čakovečkoj bolnici su mi rekli da mi kruli u želucu, a privatna klinika čudila se kako sam živ...'

Nakon smrti 38-godišnjeg Luke Palatinuša u Županijskoj bolnici Čakovec, Tomica Horvat iz Nedelišća za RTL Danas je otkrio da je kao pacijent na hitnom prijemu završio s jakim bolovima u prsima i drugim simptomima koji su upućivali na probleme sa srcem, no iz bolnice su ga pustili kući.

Horvat je na hitni prijem čakovečke bolnice stigao 16. lipnja oko 1.30 ujutro. Liječnicima je, kako tvrdi, opisao bolove u prsima i lijevom ramenu, trnce u lijevoj ruci, bolove u leđima i povišen tlak. Napravili su mu rendgen srca, EKG i krvne pretrage.

- Tvrdili su da je sve sa mnom u redu. Pustili su me doma u 2.09. Znači, za malo više od pola sata, uz Normabel - ispričao je Horvat.

Sa sobom je, kaže, imao i snimku zvuka vlastitog srca, no tvrdi da su mu u bolnici rekli da mu "kruli u želucu". Nakon toga pomoć je potražio kod kardiologinje koja radi u čakovečkoj bolnici, ali i privatno. Preporučila mu je snimanje krvnih žila.

Horvat je potom pokušao pretragu obaviti u Čakovcu, no tvrdi da mu je rečeno kako bi na pregled mogao čekati dva do tri mjeseca te da ode u Zagreb. U privatnu polikliniku u Zagrebu stigao je 15. srpnja.

- Tamo je nastala panika. Rekli su mi da sam došao u zadnji trenutak i pitali kako sam uopće stigao živ - tvrdi Horvat.

Organiziran mu je hitan prijevoz u zagrebačku bolnicu. Već sljedećeg jutra podvrgnut je zahvatu.

Ugrađen mu je stent i dva balona.

- Spasili su me - rekao je Horvat.

Palatinuš preminuo nakon boravka u čekaonici

Palatinuš je zbog problema s disanjem, bolova u prsima i trnaca u ruci u kratkom roku tri puta dolazio na hitni prijem. Posljednji put stigao je 19. kolovoza. U bolnici je proveo oko tri sata, nakon čega se srušio i preminuo.

Njegova supruga Jasmina, koja je te večeri bila s njim, ranije je ispričala da su brzo primljeni, ali da mu se stanje u čekaonici naglo pogoršavalo. Upravo je taj slučaj potaknuo Horvata da javno progovori o vlastitom iskustvu.

- Osjećam se revoltirano jer imamo slučaj gdje je čovjek umro s istim simptomima. Nitko nas ne shvaća ozbiljno - rekao je.

Tvrdi i da mu na hitnom prijemu nitko nije predložio snimanje krvnih žila.

- Nikome to nije palo na pamet. Rekli su da je to stres i poslali su me doma - tvrdi Horvat.

Ravnatelj Županijske bolnice Čakovec Nikola Hren rekao je da navode Tomice Horvata tek treba provjeriti kroz bolnički sustav, izvijestila je Marina Brcković za RTL Danas.

Nakon smrti Luke Palatinuša bolnica je, navode, odmah pokrenula stručnu analizu te izvanredni i unutarnji nadzor. Iz bolnice su priopćili da je Palatinuš po dolasku na hitni prijem obrađen i da mu je dana odgovarajuća terapija. Tvrde da tada nije bilo simptoma koji bi upućivali na potrebu za hitnom intervencijom ili hospitalizacijom. Navode i da je trebao obaviti dodatne kontrolne preglede, no da je u međuvremenu došlo do nepredvidivog pogoršanja zdravstvenog stanja. Unatoč reanimaciji, nije mu bilo spasa.

Ravnatelj Hren potvrdio je i da je od ministrice zdravstva zatražio hitno slanje inspekcije u bolnicu.