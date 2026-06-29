Problem Gospića nije iznimka nego ogledni primjer. Slične slike vidljive su i drugdje u zemlji, divlji deponiji uz šumske putove, rubove naselja i napuštene zone postaju gotovo uobičajen prizor
KOMENTIRA TEA KVARANTAN SOLDATIĆ PLUS+
Država koja ne rješava ilegalni otpad zaboravila je svoju svrhu
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Otpad u Lici, a posebno slučaj Gospića, posljednjih je mjeseci prerastao u simbol dugogodišnje nebrige prema prostoru i ljudima koji u njemu žive. Subotnji prosvjed u Gospiću još je jednom pokazao koliko je nezadovoljstvo građana duboko, ali i koliko se problem i dalje ne rješava tempom koji bi odgovarao ozbiljnosti situacije.
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