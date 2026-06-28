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SPAŠAVALI TRUDNICU I DJECU

Autom završili u potoku kod H. Kostajnice. Dječak (3) raznježio sve: 'Tata sad mora kupiti novo'

Piše Ivan Jukić, Julia Očić,
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Autom završili u potoku kod H. Kostajnice. Dječak (3) raznježio sve: 'Tata sad mora kupiti novo'
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Foto: DVD Hrvatska Kostajnica

U prometnoj je sudjelovala obitelj s dvoje mališana. Ozlijeđeno je dijete i majka, trudnica

Teška prometna nesreća dogodila se u nedjelju u Donjoj Velešnji, gdje su intervenirali vatrogasci DVD-a Hrvatska Kostajnica, hitna medicinska služba i policija. U nesreći je sudjelovala obitelj s dvoje male djece, a ozlijeđeni su majka, koja je trudna, i jedno dijete.

Dojava o prometnoj nesreći s više ozlijeđenih osoba zaprimljena je u 18.44 sati, nakon čega je na teren odmah izašlo sedam vatrogasaca s dva vozila. Na mjestu nesreće već su bili timovi hitne medicinske pomoći iz Hrvatske Kostajnice, a ubrzo im se pridružio i drugi tim iz Sunje te policijski službenici.

Foto: DVD Hrvatska Kostajnica

Po dolasku na mjesto događaja vatrogasci su zatekli auto prevrnut na krov u potoku. Dok su liječnici pružali pomoć ozlijeđenima, vatrogasci su pomogli pri izvlačenju i zbrinjavanju trudnice te provjerili nalazi li se još netko u vozilu.

No, jedan trenutak posebno je ostao urezan svima koji su sudjelovali u intervenciji. Vatrogasci su trogodišnjeg dječaka pokušali barem nakratko odmaknuti od strašnih prizora pa su ga upitali želi li se, kada njegov brat ozdravi, provozati vatrogasnim kamionom.

Foto: DVD Hrvatska Kostajnica

- Da, da, jedva čekam - odgovorio je mališan, a zatim se, kako su opisali vatrogasci, iznenada snuždio i kroz suze rekao: "Sada tata mora kupiti novi auto."

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- Tri godine. Dovoljno mali da mu vatrogasni kamion još uvijek bude čudo. Dovoljno velik da u tom trenutku shvati da se nešto ozbiljno dogodilo. Trenuci su to u kojima moraš biti smiren za one koji to više ne mogu biti. Moraš raditi brzo, a govoriti tiho jer ljudima tada ne treba dodatni strah, nego netko tko zna što radi - poručili su vatrogasci DVD-a Hrvatska Kostajnica te se zahvalili djelatnicima hitne medicinske pomoći iz Hrvatske Kostajnice i Sunje, policiji te građanima koji su prvi priskočili u pomoć prije dolaska žurnih službi.

Foto: DVD Hrvatska Kostajnica

Majci i djeci poželjeli su brz oporavak, uz poruku koja je dirnula mnoge: "Vatrogasni kamion ih čeka."

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