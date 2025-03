Država mora hitno poduzeti mjere zbog manjka radne snage

U Hrvatskoj nedostaje više od 5000 odgojitelja koji bi radili s djecom, upozoravaju iz Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju. S obzirom na to da smo mala država, golem je to broj. Kao jedan od razloga sindikati navode što je prije koju godinu studij za odgojitelje od trogodišnjeg postao petogodišnji, no realno, to vjerojatno nije grm u kojem leži zec. On se skrio u onoj drugoj činjenici koja se ističe, a to je da mladi svjesno ne odabiru zanimanja u resorima za koje se zna da su nestabilni, a rad u njima izaziva nezadovoljstvo. I to uz slabu plaću.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+