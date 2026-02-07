Zabrinjavajuće je to što, prema dosadašnjim informacijama, banda nije razotkrivena jer je netko nešto posumnjao na sudu, odnosno njegovu zemljišnoknjižnom odjelu
Država ne smije dopuštati otimanje imovine građana!
Sve s potpisima, pečatima, ovjerama, a opet sve kriminalno i lažno. Tako se može sažeti i posljednji slučaj banditskog uzimanja nekretnina građanima, a sasvim je jasno da je država malo što naučila iz prethodnih sličnih slučajeva. Otimanje nekretnina lažnim dokumentima noćna je mora svakoga i svi žele vjerovati kako je nemoguće da se dogodi u uređenoj državi. Ali prije tri godine ipak je uhićena dobro organizirana i uhodana skupina u Zagrebu koja je uspjela lažnim ugovorima i ovjerama postati vlasnik desetaka nekretnina tad vrijednih oko 2,5 milijuna eura. Sad se to ponovilo, samo što se nova banda upisala na nekretnine vrijedne pet milijuna eura, od čega smo detaljno analizirali najvredniju - vilu na Tuškancu.
