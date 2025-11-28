Obavijesti

KOMENTIRA SNJEŽANA KRNETIĆ PLUS+

Država opet pokazuje da je nekome brižna majka, a nekome maćeha

Piše Snježana Krnetić,
Foto: Nikola Čutuk/Pixsell

Država, odnosno sustav zadužen za najpotrebitije mora reagirati, sam i bez pritiska. Nedopustivo je da teško bolesne ljude institucije ove zemlje stavljaju na čekanje

Situacija u kojoj se našla Nedjeljka Todorović, po struci medicinska sestra, još je jedan bolni podsjetnik na to kako hrvatski sustav, barem onaj koji bi trebao biti najhumaniji, često funkcionira na principu poslovice “Nekome brižna majka, a nekome maćeha”. Nena je ove godine dobila nagradu Ponos Hrvatske, radila je do kolovoza i radni vijek provela na cestama Banije ili ako više volite Banovine, i to po kiši, snijegu i blatu, obilazeći najranjivije. Razboljela se. Zahtjev za inkluzivni dodatak predala je početkom rujna prošle godine. Šutnja institucija vladala je sve do jučer. Ne zato što nema pravo, nego zato što institucije, odnosno pojedini službenici uzimaju sebi za pravo da, unatoč teškoj dijagnozi, mogu ignorirati molbe, požurnice i mailove. No čarobno se probude u trenutku kad ovakve priče dospiju u javnost. Nena je dobila poziv da je njezin predmet “žurno riješen”.

