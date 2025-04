Država osigurala 45 milijuna eura poljoprivrednicima pogođenima sušom

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u petak javni poziv za provedbu mjere izvanredne potpore poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu zbog prirodne nepogode uzrokovane sušom, a ukupan iznos raspoloživih sredstava za tu mjeru iznosi 44,8 milijuna eura.

Predmet javnog poziva za provedbu Mjere 23 "Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima koji su posebno pogođeni prirodnim nepogodama", iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. - 2020., je izravna dodjela potpore korisnicima koji su pretrpjeli štetu zbog prirodne nepogode uzrokovane sušom, navodi se u objavi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na njihovim internetskim stranicama.

Potpora je namijenjena poljoprivrednicima čija je šteta na prinosima od suše u 2024. evidentirana u Registru šteta uz uvjet da su zabilježeni gubitci u proizvodnji od najmanje 30 posto na relevantnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 42.000 eura i ne može biti veća od konačnog iznosa štete od suše navedenog u Registru šteta za pojedinog korisnika.

Prijave se podnose od 15. travnja od 12 sati do 30. travnja do 12 sati.

Da bi se korisnik mogao prijaviti na objavljeni poziv, mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju (EKPRR). Iz Ministarstva pozivaju sve one koji nisu upisani u EKPRR da to učine najkasnije do 26. travnja ove godine.