Obavijesti

News

Komentari 16
BIH ZAVIJENA U CRNO

Tragedija u Crnoj Gori: Majka i kći iz Sarajeva umrle u razmaku sat vremena. Bile su na odmoru

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija u Crnoj Gori: Majka i kći iz Sarajeva umrle u razmaku sat vremena. Bile su na odmoru
Foto: Facebook
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Preminule su 28. kolovoza u Dobrim Vodama, prvo je umrla kći, sat poslije i majka.

Majka (45) i njena kći (22) iz BiH preminule su na odmoru u Crnoj Gori u razmaku od samo sat vremena. Uzrok smrti kod obje je srčani udar, objavio je Dnevni Avaz.

Preminule su 28. kolovoza u Dobrim Vodama, prvo je umrla kći, sat poslije i majka.

- Nema elemenata kaznenog djela - navode iz Avaza.

Posljednji ispraćaj bit će u srijedu, 2. rujna, na groblju Vlakovo.
 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
VIDEO DIO ZAGREBA BEZ VODE 'Oštetili su cijev tijekom radova, voda šiklja već dva sata. Kaos!'
NA PODRUČJU MAKSIMIRA

VIDEO DIO ZAGREBA BEZ VODE 'Oštetili su cijev tijekom radova, voda šiklja već dva sata. Kaos!'

Iako čitateljica tvrdi da za sada nema nikakvih pokušaja sanacije, na stranici su objavili da su radovi u tijeku od 16 sati, a planirano vrijeme završetka je u 21 sat
'U čakovečkoj bolnici su mi rekli da mi kruli u želucu, a privatna klinika čudila se kako sam živ...'
JOŠ JEDAN SKANDAL

'U čakovečkoj bolnici su mi rekli da mi kruli u želucu, a privatna klinika čudila se kako sam živ...'

Sa sobom je, kaže, imao i snimku zvuka vlastitog srca, no tvrdi da su mu u bolnici rekli da mu "kruli u želucu". Potražio je pomoć u privatnoj klinici. 'Rekli su mi da sam došao u zadnji trenutak', ispričao je.
ŠOK SCENE U OSIJEKU Posvađali su se u prometu, pokazao mu je srednjaka, a onda izvadio nož!
DIVLJI ZAPAD

ŠOK SCENE U OSIJEKU Posvađali su se u prometu, pokazao mu je srednjaka, a onda izvadio nož!

Samo zbog odlučnog poteza napadnutog vozača, koji je muškarcu koji je nasrnuo na njegao oteo nož, izbjegnute su najgore scene. 'Pobjegli smo od njih', kaže čitateljica 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026