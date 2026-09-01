Preminule su 28. kolovoza u Dobrim Vodama, prvo je umrla kći, sat poslije i majka.
BIH ZAVIJENA U CRNO
Tragedija u Crnoj Gori: Majka i kći iz Sarajeva umrle u razmaku sat vremena. Bile su na odmoru
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Majka (45) i njena kći (22) iz BiH preminule su na odmoru u Crnoj Gori u razmaku od samo sat vremena. Uzrok smrti kod obje je srčani udar, objavio je Dnevni Avaz.
Preminule su 28. kolovoza u Dobrim Vodama, prvo je umrla kći, sat poslije i majka.
- Nema elemenata kaznenog djela - navode iz Avaza.
Posljednji ispraćaj bit će u srijedu, 2. rujna, na groblju Vlakovo.
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