Zapuštene zgrade i zapuštena zemljišta postat će generatori gospodarske aktivnosti. Privatni investitori i pretendenti napokon dobivaju priliku staviti nekretnine u puni tržišni pogon. Treće, sama država rješava se golemog balasta održavanja i administriranja
AKO PROĐE, PROĐE PLUS+
Država se sad konačno rješava hrpe neperspektivne imovine
Književnik Josip Kozarac nije mogao ni naslutiti koliko će se naslov njegova djela “Mrtvi kapitali” pokazati vidovitim. U Hrvatskoj je mrtvih kapitala masa. Na Brijune su prvi veliki investitori iz Katara htjeli doći još u vrijeme Račanove vlade, ali do danas nisu ništa uspjeli. U Londonu su učas posla kupili robne kuće Harrods. Lički pašnjaci idealni su za košer - janjetina, teletina i to, ali Lika se prazni, i od ljudi i od stoke. Dentalni turizam, plastična, estetska i rekonstruktivna kirurgija, koje su kod nas neusporedivo jeftinije nego na zapadu, nisu iskorištene kao potencijal, kao ni Velebit.
